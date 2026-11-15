Prediksi Skor Latvia vs Armenia di UEFA Nations League:: Havaqakan Enggan 'Dimakan' Serigala

PONTIANAK POST - Latvia menghadapi Armenia dengan catatan belum pernah menang dalam lima pertandingan Grup C2 UEFA Nations League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Skonto, Riga, Minggu, 15 November 2026, tim berjuluk 11 Vilki (Sebelas Serigala) ini membutuhkan kemenangan untuk menutup kompetisi dengan hasil positif.

Namun, Armenia memiliki modal kuat setelah mengalahkan Latvia 2-0 pada pertemuan pertama di Yerevan, 25 September 2026.

Advertisement Georgiy Harutyunyan dan Artur Gharibyan menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut.

Posisi Kedua Tim Sudah Dipastikan

Pertandingan ini tidak lagi mengubah posisi kedua negara di klasemen Grup C2.

Armenia, yang dikenal dengan sebutan Havaqakan, dipastikan menempati peringkat ketiga dengan lima poin, sedangkan Latvia berada di posisi keempat dengan satu poin.

Latvia mencatatkan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Sementara itu, Armenia mengoleksi satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Dalam pertandingan terakhir, Latvia kalah 1-2 dari Montenegro pada 12 November, sedangkan Armenia bermain imbang 1-1 melawan Siprus.

Armenia memiliki catatan pertemuan lebih baik setelah memenangi empat dari lima pertemuan terakhir melawan Latvia.

Kondisi Pemain dan Pernyataan Pelatih

Masalah kebugaran pemain menjadi perhatian Latvia menjelang pertandingan.