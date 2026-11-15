Prediksi Skor Belarus vs Albania di UEFA Nations League: Tim Elang Cukup Butuh Hasil Imbang

PONTIANAK POST - Timnas Albania hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Belarusia pada pertandingan terakhir Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Illovszky Rudolf, Budapest, Hungaria, Senin, 16 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu perebutan posisi puncak sekaligus tiket promosi otomatis ke Liga B. Albania memimpin klasemen Grup C1 dengan 12 poin dari lima pertandingan, sedangkan Belarusia menempati posisi kedua dengan 10 poin.

The Eagles, julukan Albania, akan memastikan promosi sebagai juara grup apabila mampu menghindari kekalahan, sementara Belarusia wajib menang untuk merebut posisi teratas.

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Belarusia datang dengan modal tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas San Marino pada pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Viktor Goncharenko juga memiliki catatan pertahanan terbaik di grup setelah hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan.

Namun, Belarusia kehilangan Aleksandr Svirepa akibat skorsing kartu merah, sedangkan Vladislav Kalinin diragukan tampil karena cedera.

Di kubu Albania, kemenangan 2-0 atas Finlandia menjadi modal penting menjelang pertandingan penentuan tersebut.

Pelatih Rolando Maran masih memantau kondisi Ernest Muçi yang tidak mengikuti latihan tim pada 14 November, sedangkan Ylber Ramadani harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Pernyataan Rolando Maran Jelang Pertandingan

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Maran mengakui Belarusia merupakan salah satu lawan paling menyulitkan yang dihadapi Albania sepanjang fase grup.

Dikutip media Albania, SOT, Maran mengatakan, "Belarusia merupakan lawan yang paling banyak menyulitkan kami dalam pertandingan-pertandingan grup ini."