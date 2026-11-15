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Sepak Bola

PSS Sleman Terancam Kehilangan Kekuatan di Lini Belakang, Lucao Absen 3 Bulan

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Lucas Gama Moreira. (INSTAGRAM)
Lucas Gama Moreira. (INSTAGRAM)

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PONTIANAK POST – PSS Sleman mendapat kabar buruk menjelang lanjutan BRI Super League 2026/2027. Bek asing mereka, Lucas Gama Moreira atau Lucao, mengalami cedera serius dan diperkirakan harus menepi selama dua hingga tiga bulan.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, setelah memimpin latihan tim pada Kamis, 12 November 2026.

Lucao mengalami patah tulang pergelangan kaki setelah tampil menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada pekan kesembilan, Minggu (8/11/2026). Pemain asal Brasil itu bahkan harus menjalani operasi sebelum akhirnya diperbolehkan meninggalkan rumah sakit.

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"Lucao mengalami patah tulang pergelangan kaki dan sudah menjalani operasi. Hari ini dia baru saja diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dia diperkirakan harus menepi selama dua hingga tiga bulan," ungkap Pieter Huistra, dikutip dari laman resmi I.League.

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Pelatih asal Belanda tersebut menyayangkan cedera yang dialami Lucao. Pasalnya, sang pemain baru saja memperlihatkan perkembangan positif dan mulai menunjukkan performa terbaiknya bersama Super Elang Jawa.

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Cedera Lucao Bukan Satu-satunya Masalah PSS

Kehilangan Lucao menambah pekerjaan rumah bagi tim pelatih PSS. Sebab, beberapa pemain lainnya juga masih mengalami gangguan kebugaran.

Christophe Nduwarugira sebelumnya mengalami cedera lutut saat menghadapi Borneo FC. Namun, hasil pemeriksaan MRI memberikan kabar yang relatif melegakan.

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Pieter menjelaskan cedera pemain asal Burundi tersebut tergolong ringan dan tidak separah perkiraan awal.

Kondisi itu membuka peluang bagi Christophe untuk kembali bergabung dengan tim setelah menjalani pemulihan.

Selain Christophe, Kevin Gomes juga masih mengalami masalah kebugaran ringan. Sementara itu, Saiful Djoge diharapkan sudah bisa kembali berlatih bersama tim pada pekan berikutnya.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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