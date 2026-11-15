Eva Olid Terpukau dengan Maya Le Tissier, Gol Spesial Sang Kapten Bikin Manchester United Berjaya

PONTIANAK POST - Pelatih Manchester United Women, Eva Olid, memberikan pujian khusus kepada Maya Le Tissier setelah sang kapten mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Crystal Palace, Sabtu (14/11/2026).

Gol tersebut terasa istimewa karena tercipta pada penampilan ke-150 Le Tissier bersama Manchester United.

Bek timnas Inggris itu membuka keunggulan lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-18.

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Olid menilai kontribusi Le Tissier sudah melampaui ekspektasi seorang pelatih terhadap pemain bertahan.

“Bagi seorang bek, ekspektasi minimumnya adalah bertahan dengan baik dan membantu membangun serangan. Namun, sekarang dia juga mencetak gol. Itu lebih dari yang bisa diminta seorang pelatih dari bek tengah,” kata Olid.

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Le Tissier menjadi pemain kelima yang mencapai 150 penampilan bersama tim putri Manchester United. Lebih istimewa lagi, seluruh penampilan itu dijalaninya secara beruntun sejak bergabung dari Brighton pada 2022.

Olid juga menyoroti pentingnya konsistensi pertahanan. Kemenangan atas Palace membuat United mencatatkan empat clean sheet beruntun di semua kompetisi.

“Sangat penting bagi kami untuk menjaga gawang tetap bersih. Kami tetap bisa menikmati permainan menyerang dan berusaha menciptakan peluang, tetapi menjaga clean sheet juga sangat penting,” ujar Olid.

Selain Le Tissier, Jess Park turut menjadi sorotan setelah menyumbangkan dua assist. Umpannya membuka peluang bagi Le Tissier mencetak gol pertama, sebelum kembali membantu Elisabeth Terland menggandakan keunggulan pada menit ke-65.