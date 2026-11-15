Prediksi Skor Finlandia vs San Marino di UEFA Nations League: Leo Walta Kembali Berpesta

PONTIANAK POST - Timnas Finlandia berusaha menutup perjalanan di Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu San Marino di Bolt Arena, Helsinki, Senin, 16 November 2026, pukul 00.00 WIB.

Finlandia sudah dipastikan gagal promosi ke Liga B setelah kalah 0-2 dari Albania pada pertandingan sebelumnya, sedangkan San Marino datang dengan catatan lima kekalahan beruntun di fase grup.

Finlandia lebih diunggulkan karena memiliki kualitas pemain dan rekor kandang yang jauh lebih baik dibandingkan San Marino.

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Finlandia menempati peringkat ketiga Grup C1 dengan tujuh poin dari lima pertandingan, hasil dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

Kekalahan dari Albania pada 12 November menjadi pukulan bagi tim asuhan Jacob Friis karena sekaligus mengakhiri peluang mereka mengejar posisi promosi.

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Meski demikian, Finlandia mempunyai modal kuat saat bermain di kandang dengan catatan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam enam pertandingan kandang terakhir.

Sebaliknya, San Marino berada di posisi terbawah dengan nol poin setelah kalah dalam seluruh lima pertandingan Grup C1.

Tim asuhan Roberto Cevoli juga sudah kebobolan 18 gol dan hanya mencetak satu gol sepanjang kompetisi.

Pertemuan pertama kedua negara pada 26 September 2026 berakhir dengan kemenangan telak Finlandia 7-0 di kandang San Marino.

Sports Mole mencatat San Marino belum pernah menang dalam 20 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan menelan 10 kekalahan beruntun dalam laga tandang.