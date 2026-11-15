Rebecca Knaak Berang: Manchester City Seharusnya Bisa Menang Atas Chelsea

PONTIANAK POST – Manchester City Women harus menelan kekalahan perdana di Women's Super League (WSL) musim ini.

The Citizens takluk 0-1 dari Chelsea Women dalam pertandingan di Stamford Bridge, Sabtu (14/11/2026).

Kekalahan tersebut membuat Manchester City kehilangan posisi puncak klasemen. Chelsea kini naik ke peringkat pertama dengan keunggulan satu poin atas rivalnya.

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Gol Sandy Baltimore pada penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Situasi Manchester City semakin sulit setelah kiper Ayaka Yamashita menerima kartu merah pada menit ke-75 akibat pelanggaran terhadap Alyssa Thompson.

Advertisement Kapten Manchester City, Rebecca Knaak, mengaku kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Namun, dia menilai timnya sudah menunjukkan permainan yang cukup baik.

"Terutama pada babak pertama, kami mampu mengendalikan pertandingan. Kami memang kehilangan momentum menjelang akhir babak pertama ketika mereka mencetak gol," ujar Knaak, dikutip dari situs resmi Manchester City.

Dia juga menegaskan timnya tidak menyerah meski harus bermain dengan 10 pemain.

"Kami tetap menunjukkan kemampuan bermain dan tidak pernah menyerah. Saya pikir kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik," tambahnya.

Pelatih Manchester City, Andrée Jeglertz, mengakui anak asuhnya gagal memaksimalkan peluang.