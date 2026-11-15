Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Rebecca Knaak Berang: Manchester City Seharusnya Bisa Menang Atas Chelsea

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Rebecca Knaak memimpin Manchester City saat menghadapi Chelsea dalam pertandingan Women's Super League di Stamford Bridge.(INSTAGRAM/@becks_23xx)
Rebecca Knaak memimpin Manchester City saat menghadapi Chelsea dalam pertandingan Women's Super League di Stamford Bridge.(INSTAGRAM/@becks_23xx)


Advertisement

PONTIANAK POST – Manchester City Women harus menelan kekalahan perdana di Women's Super League (WSL) musim ini.

The Citizens takluk 0-1 dari Chelsea Women dalam pertandingan di Stamford Bridge, Sabtu (14/11/2026).

Kekalahan tersebut membuat Manchester City kehilangan posisi puncak klasemen. Chelsea kini naik ke peringkat pertama dengan keunggulan satu poin atas rivalnya.

Advertisement

Baca Juga: Eva Olid Terpukau dengan Maya Le Tissier, Gol Spesial Sang Kapten Bikin Manchester United Berjaya

Gol Sandy Baltimore pada penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Situasi Manchester City semakin sulit setelah kiper Ayaka Yamashita menerima kartu merah pada menit ke-75 akibat pelanggaran terhadap Alyssa Thompson.

Advertisement

Kapten Manchester City, Rebecca Knaak, mengaku kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Namun, dia menilai timnya sudah menunjukkan permainan yang cukup baik.

"Terutama pada babak pertama, kami mampu mengendalikan pertandingan. Kami memang kehilangan momentum menjelang akhir babak pertama ketika mereka mencetak gol," ujar Knaak, dikutip dari situs resmi Manchester City.

Baca Juga: Brace Beata Olsson Bikin Brighton Tak Berkutik, Liverpool Akhiri Kutukan Lima Laga Tanpa Kemenangan

Dia juga menegaskan timnya tidak menyerah meski harus bermain dengan 10 pemain.

"Kami tetap menunjukkan kemampuan bermain dan tidak pernah menyerah. Saya pikir kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik," tambahnya.

Pelatih Manchester City, Andrée Jeglertz, mengakui anak asuhnya gagal memaksimalkan peluang.

Advertisement
Editor : Budi Miank
Bagikan:

Artikel Terkait

FIFA Umumkan Jadwal Undian Piala Dunia Wanita 2027, Brasil Otomatis Tempati Grup A

FIFA Umumkan Jadwal Undian Piala Dunia Wanita 2027, Brasil Otomatis Tempati Grup A

FIFA menetapkan undian Piala Dunia Wanita 2027 pada 11 Desember di Rio de Janeiro. Sebanyak 32 negara akan bersaing di Brasil.

Everton Punya Modal Enam Gol! Tottenham Waspada Hadapi Ancaman Yuka Momiki di Liga Inggris Wanita

Everton Punya Modal Enam Gol! Tottenham Waspada Hadapi Ancaman Yuka Momiki di Liga Inggris Wanita

Tottenham Women menjamu Everton dalam lanjutan WSL. Spurs memburu kemenangan, sedangkan Everton mengandalkan ketajaman Yuka Momiki.

Katoto Cetak Tujuh Gol, Bintang Lyonnes Pimpin Daftar Top Skor Liga Champions Wanita

Katoto Cetak Tujuh Gol, Bintang Lyonnes Pimpin Daftar Top Skor Liga Champions Wanita

Marie-Antoinette Katoto memimpin daftar top skor Liga Champions Wanita 2026/2027 dengan tujuh gol, unggul dua gol dari pesaing terdekat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer