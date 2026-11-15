Prediksi Skor Belgia vs Italia di UEFA Nations League: Setan Merah Harus Kalahkan Gli Azzurri

PONTIANAK POST - Belgia harus mengalahkan Italia untuk mengamankan peluang lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 ketika kedua tim bertemu pada pertandingan terakhir Grup A1 di King Baudouin Stadium, Brussels, Senin, 16 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Italia berada dalam posisi lebih menguntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke babak delapan besar, sementara Belgia wajib meraih tiga poin.

Belgia Wajib Menang, Italia Punya Keuntungan

Advertisement Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua negara di kompetisi tersebut setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Setan Merah menjaga peluangnya melalui kemenangan 2-1 atas Turki, sedangkan Gli Azzurri meningkatkan kepercayaan diri setelah menundukkan Prancis dengan skor 3-1.

Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere mencetak gol untuk Belgia ketika menghadapi Turki.

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Italia mengoleksi 10 poin, unggul satu angka atas Belgia yang berada di posisi ketiga dengan sembilan poin.

Kemenangan akan membawa Belgia melewati Italia, sedangkan hasil imbang sudah cukup bagi Gli Azzurri untuk mengamankan kelolosan.

Keuntungan Italia semakin besar setelah mereka mampu bangkit dari kekalahan 0-2 ketika menjamu Belgia pada pertemuan pertama di Roma, 25 September 2026.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Belgia Mark van Bommel menyadari pentingnya pertandingan tersebut dan menilai Italia sebagai lawan yang memiliki kualitas tinggi.

Dikutip beIN SPORTS dari konferensi pers prapertandingan, Van Bommel mengatakan, "Ini pertandingan penting yang menentukan apakah kami bisa melanjutkan perjalanan atau tidak."