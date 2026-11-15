Prediksi Skor Prancis vs Turki di UEFA Nations League: Mbappe Kembali, Les Bleus Diunggulkan

PONTIANAK POST - Kembalinya Kylian Mbappe menjadi kabar penting bagi Prancis menjelang pertandingan melawan Turki pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stade Matmut Atlantique, Bordeaux, Senin (16/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Kapten Les Bleus tersebut dipastikan tersedia setelah absen ketika Prancis kalah 1-3 dari Italia pada pertandingan sebelumnya akibat masalah pada hamstring.

Pelatih Prancis, Zinedine Zidane, mengonfirmasi kondisi Mbappe dalam konferensi pers, Sabtu (14/11/2026).

Advertisement "Dia akan bersama kami besok. Kehadirannya tentu mengubah segalanya. Kami lebih memilih memilikinya daripada tidak," kata Zidane seperti dikutip TF1.

Zidane juga membantah kabar mengenai hubungan yang tidak harmonis dengan penyerang Real Madrid tersebut.

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Pertandingan melawan Turki menjadi kesempatan Prancis mengamankan tiket perempat final UEFA Nations League.

Prancis mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan dan menempati posisi kedua Grup A1, sama dengan Italia yang unggul dalam catatan pertemuan langsung.

Belgia membayangi di posisi ketiga dengan sembilan poin sehingga persaingan menuju babak perempat final masih terbuka.

Prancis hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan kelolosan, sedangkan kemenangan membuka peluang merebut posisi puncak apabila Italia gagal mengalahkan Belgia.

Sebaliknya, Turki berada di posisi keempat tanpa poin setelah menelan lima kekalahan beruntun.