Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor Prancis vs Turki di UEFA Nations League: Mbappe Kembali, Les Bleus Diunggulkan

Efprizan
Penulis: Efprizan
Kapten Prancis Kylian Mbappe diperkirakan kembali memperkuat Les Bleus saat menghadapi Turki pada lanjutan UEFA Nations League di Bordeaux. (IG@equipedefrance)
Kapten Prancis Kylian Mbappe diperkirakan kembali memperkuat Les Bleus saat menghadapi Turki pada lanjutan UEFA Nations League di Bordeaux. (IG@equipedefrance)

Advertisement

PONTIANAK POST - Kembalinya Kylian Mbappe menjadi kabar penting bagi Prancis menjelang pertandingan melawan Turki pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stade Matmut Atlantique, Bordeaux, Senin (16/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Kapten Les Bleus tersebut dipastikan tersedia setelah absen ketika Prancis kalah 1-3 dari Italia pada pertandingan sebelumnya akibat masalah pada hamstring.

Pelatih Prancis, Zinedine Zidane, mengonfirmasi kondisi Mbappe dalam konferensi pers, Sabtu (14/11/2026).

Advertisement

"Dia akan bersama kami besok. Kehadirannya tentu mengubah segalanya. Kami lebih memilih memilikinya daripada tidak," kata Zidane seperti dikutip TF1.

Zidane juga membantah kabar mengenai hubungan yang tidak harmonis dengan penyerang Real Madrid tersebut.

Baca Juga: Prediksi Skor Belgia vs Italia di UEFA Nations League: Setan Merah Harus Kalahkan Gli Azzurri

Advertisement

Prancis Membutuhkan Hasil Positif

Pertandingan melawan Turki menjadi kesempatan Prancis mengamankan tiket perempat final UEFA Nations League.

Prancis mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan dan menempati posisi kedua Grup A1, sama dengan Italia yang unggul dalam catatan pertemuan langsung.

Belgia membayangi di posisi ketiga dengan sembilan poin sehingga persaingan menuju babak perempat final masih terbuka.

Prancis hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan kelolosan, sedangkan kemenangan membuka peluang merebut posisi puncak apabila Italia gagal mengalahkan Belgia.

Sebaliknya, Turki berada di posisi keempat tanpa poin setelah menelan lima kekalahan beruntun.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Mbappe Dipastikan Absen Lawan Italia, Zidane Tak Mau Ambil Risiko dengan Bintang Real Madrid

Mbappe Dipastikan Absen Lawan Italia, Zidane Tak Mau Ambil Risiko dengan Bintang Real Madrid

Kylian Mbappe dipastikan absen saat menghadapi Italia. Zinedine Zidane tak mau mengambil risiko setelah sang kapten alami cedera hamstring.

Zidane Bela Ronaldo di Tengah Sorotan soal Masa Depannya di Portugal

Zidane Bela Ronaldo di Tengah Sorotan soal Masa Depannya di Portugal

Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo di tengah sorotan setelah sang megabintang meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal.

Nations League: Zidane Kejar Tren Positif Bersama Prancis, Mancini Temukan Bentuk Terbaik Italia

Nations League: Zidane Kejar Tren Positif Bersama Prancis, Mancini Temukan Bentuk Terbaik Italia

Preview laga Prancis vs Italia di puncak klasemen Grup 1 League A UEFA Nations League, lengkap prediksi dan susunan pemain.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer