Martin Ho Murka Tottenham Ditahan Everton, Rekor Gol Spurs di Liga Inggris Wanita Akhirnya Terhenti

PONTIANAK POST – Tottenham Hotspur Women gagal meraih kemenangan saat menjamu Everton Women dalam lanjutan Women's Super League (WSL) 2026/2027.

Bermain di Brisbane Road, Sabtu (14/11/2026), kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0.

Hasil ini membuat pelatih Tottenham, Martin Ho, kecewa. Pasalnya, The Lilywhites tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal mencetak gol.

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Berdasarkan laporan situs resmi Tottenham, tuan rumah menguasai hampir 60 persen penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan.

Namun, penampilan gemilang kiper Everton, Courtney Brosnan, membuat seluruh peluang tersebut gagal berbuah gol.

Advertisement Martin Ho mengakui timnya sudah berusaha maksimal. Namun, para pemain tidak mampu memaksimalkan peluang yang tercipta.

"Kami terus menekan dan menciptakan beberapa peluang bagus. Namun, kami harusnya bisa memanfaatkan momen-momen tersebut. Rasanya seperti salah satu pertandingan yang membuat frustrasi karena bola memang tidak mau masuk," ujar Ho dikutip dari situs resmi Tottenham.

Dia juga menilai ada peningkatan permainan secara kolektif dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan Crystal Palace.

Ho secara khusus memuji pertahanan Everton yang sulit ditembus.

"Mereka tidak banyak kebobolan dan sangat sulit dibongkar. Scott Phelan telah mengorganisasi timnya dengan sangat baik. Mereka bekerja sama untuk selalu berada di depan bola dan bertahan dengan disiplin," katanya.