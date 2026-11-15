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Sepak Bola

Prediksi Skor Kroasia vs Republik Ceko di UEFA Nations League: Perisic Kembali, Vatreni Bangkit

Efprizan
Penulis: Efprizan
Ivan Perisic (melompat) berpeluang kembali memperkuat Kroasia saat menghadapi Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Opus Arena, Osijek. (IG@ivanperisic444)
Ivan Perisic (melompat) berpeluang kembali memperkuat Kroasia saat menghadapi Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Opus Arena, Osijek. (IG@ivanperisic444)

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PONTIANAK POST - Kroasia mengincar kemenangan atas Republik Ceko pada pertandingan terakhir Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027 di Opus Arena, Osijek, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kroasia mengakhiri rangkaian hasil buruk sekaligus mempertahankan posisi ketiga klasemen, sedangkan Republik Ceko membutuhkan kemenangan untuk menghindari posisi juru kunci grup.

Mengacu klasemen sementara setelah lima pertandingan, Kroasia mengoleksi tiga poin dari satu kemenangan dan empat kekalahan, sementara Republik Ceko belum mendapatkan poin setelah menelan lima kekalahan beruntun.

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Hasil imbang sudah cukup bagi Kroasia untuk mempertahankan posisi ketiga, sedangkan Republik Ceko wajib menang jika ingin menyalip lawannya tersebut.

Kroasia Berpeluang Bangkit, Perisic Kembali

Kroasia datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 1-2 dari Inggris di Wembley pada pertandingan sebelumnya, Kamis (12/11/2026).

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Sebelumnya, tim berjuluk Vatreni itu juga menelan kekalahan 1-2 dari Spanyol, setelah sempat dibantai Inggris 0-7 dan kalah 1-4 dari Spanyol.

Namun, pelatih Slaven Bilic mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Ivan Perisic yang absen saat menghadapi Inggris akibat hukuman larangan bermain.

Perisic berpeluang kembali memperkuat lini serang, sementara Luka Modric juga berpotensi tampil sejak menit pertama setelah sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti.

Kehadiran Modric, Mateo Kovacic, dan Perisic diharapkan meningkatkan kreativitas serta efektivitas serangan tuan rumah.

Meski demikian, Kroasia tidak bisa memainkan Luka Sucic yang mengalami demam dan dinyatakan tidak tersedia untuk pertandingan ini oleh Bilic dalam konferensi pers yang diberitakan Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS), Sabtu (14/11/2026).

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Editor : Efprizan
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