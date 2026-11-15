Prediksi Skor Spanyol vs Inggris di UEFA Nations League: La Roja Ingin Berakhir Sempurna

PONTIANAK POST - Spanyol berpeluang menutup fase grup UEFA Nations League 2026/2027 dengan catatan sempurna saat menjamu Inggris pada pertandingan terakhir Grup A3 di Stadion Metropolitano, Madrid.

Pertandingan Spanyol vs Inggris dijadwalkan berlangsung Minggu (15/11/2026) pukul 20.45 waktu setempat atau 02.45 WIB, dengan perebutan posisi puncak klasemen menjadi perhatian utama.

Kedua negara sudah memastikan tiket perempat final, tetapi hasil pertandingan ini menentukan siapa yang mengakhiri fase grup sebagai juara Grup A3.

Advertisement Spanyol memimpin klasemen dengan 15 poin dari lima pertandingan, sedangkan Inggris berada di posisi kedua dengan 12 poin.

Hasil imbang sudah cukup bagi La Roja, julukan Spanyol, untuk mempertahankan posisi teratas, sementara Inggris wajib menang untuk merebutnya.

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Spanyol datang dengan modal lima kemenangan beruntun di Grup A3, termasuk kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada pertandingan sebelumnya. Gol Álex Baena dan Marc Pubill memastikan kemenangan Spanyol di Praha.

Tim asuhan Luis de la Fuente juga memiliki catatan 44 pertandingan kompetitif tanpa kekalahan, berdasarkan keterangan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF).

Kembalinya Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal menjadi tambahan kekuatan bagi tuan rumah setelah keduanya absen ketika menghadapi Republik Ceko.

Nico Williams dan Aymeric Laporte juga dilaporkan telah pulih dari gangguan kesehatan, sedangkan Alejandro Grimaldo masih diragukan tampil karena mengalami gejala flu.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan timnya tetap mengincar kemenangan meskipun hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan posisi pertama.