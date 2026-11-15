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Sepak Bola

Transfer Liverpool Januari 2027: The Reds Bidik Ismaelo Ganiou, Calon Pengganti Virgil van Dijk?

Efprizan
Penulis: Efprizan
Ismaelo Ganiou, bek muda RC Lens berusia 21 tahun yang masuk radar Liverpool untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer mendatang. (IG@i.ganiou_)
Ismaelo Ganiou, bek muda RC Lens berusia 21 tahun yang masuk radar Liverpool untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer mendatang. (IG@i.ganiou_)

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PONTIANAK POST - Liverpool mulai mempertimbangkan bek muda RC Lens, Ismaelo Ganiou, sebagai salah satu target transfer untuk memperkuat lini pertahanan di tengah ketidakpastian masa depan Virgil van Dijk dan Ronald Araujo di Anfield.

Ketertarikan The Reds terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut dilaporkan Football Insider dan diberitakan Sports Mole pada 14 November 2026.

Ganiou menjadi salah satu bek yang masuk radar sejumlah klub, sementara Liverpool disebut memiliki ketertarikan signifikan untuk mendapatkan tanda tangannya.

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Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Ganiou berada sedikit di atas 25 juta poundsterling atau sekitar Rp550 miliar, meskipun laporan transfer menyebut angka mendekati 29 juta poundsterling.

Ismaelo Ganiou Tampil Menjanjikan Bersama Lens

Ganiou belum memiliki pengalaman panjang di kompetisi kasta tertinggi Prancis, dengan catatan 28 pertandingan Ligue 1 sepanjang kariernya.

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Namun, penampilannya bersama Lens musim ini mulai menarik perhatian klub-klub yang membutuhkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan.

Dalam lima pertandingan Ligue 1 musim 2026/2027, bek berusia 21 tahun itu selalu tampil sebagai starter dan mencetak satu gol.

Statistik yang dikutip Sports Mole menunjukkan Ganiou memenangi 69 persen duel, termasuk 73 persen duel darat dan 64 persen duel udara.

Dia juga mencatatkan rata-rata 57 umpan sukses per pertandingan dengan tinggi badan 182 sentimeter.

Meski demikian, kemampuan duel udara Ganiou masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan jika ingin memenuhi karakteristik bek tengah yang selama ini dibutuhkan Liverpool.

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Editor : Efprizan
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