Manchester City Terancam Degradasi, Erling Haaland Tegaskan Kesetiaannya

PONTIANAK POST - Erling Haaland menegaskan tidak menyesali keputusannya bergabung dengan Manchester City meski klub tersebut dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Liga Inggris dan menghadapi ancaman sanksi berat.

Penyerang asal Norwegia itu juga menyatakan tetap bahagia bermain di Stadion Etihad setelah keputusan komisi independen tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan klub.

Dalam wawancara dengan TV2 Norwegia yang dikutip Sports Mole, Haaland menegaskan komitmennya kepada Manchester City dan memilih berkonsentrasi pada penampilannya di lapangan.

Advertisement "Saya yakin jawabannya akan datang. Saya tidak tahu kapan. Saya belum banyak membaca tentang hal itu. Sejujurnya, saya fokus untuk tampil baik bersama Manchester City," kata Haaland.

Pemain berusia 26 tahun itu juga mengingatkan bahwa dirinya telah menunjukkan kepercayaan besar kepada klub melalui keputusan menandatangani kontrak jangka panjang.

Advertisement "Saya adalah pemain City dan sangat bahagia di sini. Saya rasa saya telah membuat keputusan yang sangat tepat dengan bergabung pada 2022," ujarnya.

Vonis Bersalah Belum Diikuti Penetapan Hukuman

Komisi independen pada 29 September 2026 menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran serius aturan keuangan Liga Inggris selama sembilan musim, yakni periode 2009/2010 hingga 2017/2018.

Berdasarkan pernyataan resmi Premier League, pelanggaran tersebut mencakup penggunaan perjanjian komersial yang tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya, penyampaian laporan keuangan yang tidak akurat, serta pelanggaran batas pengeluaran.

Komisi juga menyatakan sebagian besar tuduhan terkait kegagalan Manchester City bekerja sama dalam penyelidikan terbukti.

Namun, keputusan mengenai hukuman belum diumumkan karena proses sanksi ditangani secara terpisah dan klub memiliki hak mengajukan banding.