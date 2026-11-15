Transfer Chelsea Januari 2027: Wonderkid Real Betis Masuk Radar The Blues, Dibanderol Rp600 Miliar

PONTIANAK POST - Chelsea dikabarkan kembali memantau winger muda Real Betis, Jose Antonio Morante, yang memiliki klausul pelepasan senilai 30 juta euro atau sekitar Rp600 miliar menjelang bursa transfer Januari 2027.

Klub Liga Inggris tersebut disebut telah menjalin komunikasi dengan perwakilan pemain berusia 19 tahun itu setelah memantau perkembangannya selama beberapa tahun.

Menurut laporan ABC Sevilla yang dikutip Sports Mole pada 14 November 2026, Chelsea melihat Morante sebagai salah satu talenta muda potensial dari sepak bola Spanyol yang sesuai dengan kebijakan perekrutan klub.

Advertisement Namun, peluang transfer pada Januari mendatang belum tentu mudah karena Real Betis telah mengamankan masa depan sang pemain melalui kontrak baru hingga Juni 2030.

Chelsea Sudah Lama Memantau Morante

Morante merupakan produk akademi Real Betis yang kini masuk dalam lingkungan tim utama asuhan Manuel Pellegrini.

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Pemain berposisi sayap kanan tersebut mulai mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior pada musim 2026/2027, meskipun menit bermainnya di kompetisi domestik masih terbatas.

Salah satu momen pentingnya terjadi ketika ia mencetak gol dalam kemenangan 5-2 Real Betis atas Osasuna pada Oktober 2026.

Laporan Mundo Deportivo pada 14 November menyebut Chelsea telah melakukan pendekatan kepada lingkungan sang pemain setelah berakhirnya Kejuaraan Eropa U-19 pada musim panas 2026.

Morante ketika itu memilih bertahan di Sevilla karena ingin memperjuangkan tempat di tim utama Real Betis.

Menurut laporan yang sama, pendekatan Chelsea belum berkembang menjadi tawaran resmi yang diajukan kepada klub Spanyol tersebut.