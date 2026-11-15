Transfer Arsenal Januari 2027: The Gunners Siapkan Rp1,4 Triliun untuk Antonio Nusa

PONTIANAK POST - Arsenal memasukkan winger RB Leipzig, Antonio Nusa, dalam daftar prioritas transfer Januari 2027 setelah pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan enam gol dan delapan assist dalam 15 penampilan di seluruh kompetisi musim ini.

Klub asal London Utara tersebut dikabarkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau Nusa dalam tiga pertandingan terakhir Leipzig sekaligus menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain.

Menurut laporan TEAMtalk yang dikutip Sports Mole pada 14 November 2026, Arsenal ingin memperkuat dua sektor serangan, yakni sayap kiri dan penyerang tengah, pada bursa transfer musim dingin.

Advertisement Pemain Timnas Norwegia ini menjadi salah satu target utama karena dianggap memiliki kualitas untuk memberikan dampak langsung sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi skuad The Gunners.

Namun, upaya mendatangkannya diperkirakan tidak mudah karena RB Leipzig dikabarkan mematok harga sekitar 66 juta poundsterling atau setara 80 juta euro (Rp1,4 triliun).

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Ketertarikan Arsenal terhadap Nusa semakin serius setelah klub tersebut melakukan pemantauan langsung dalam tiga pertandingan terakhir RB Leipzig.

Laporan TEAMtalk menyebut Arsenal juga telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemain asal Norwegia tersebut untuk mengetahui kemungkinan transfer.

Penampilan Nusa sepanjang musim 2026/2027 menjadi alasan utama ketertarikan tersebut.

Berdasarkan data Opta Analyst, pemain kelahiran 17 April 2005 itu telah mengoleksi enam gol dan delapan assist dalam 15 penampilan di seluruh kompetisi.

Kontribusi tersebut menunjukkan perkembangan signifikan Nusa sebagai pemain sayap yang tidak hanya mampu menciptakan peluang, tetapi juga menyelesaikan serangan.