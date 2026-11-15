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Sepak Bola

Dua Gol Bernadette Amani Bawa Bayern Permalukan Wolfsburg, Rekor Fantastis 52 Laga Terus Berlanjut

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Para pemain Bayern Munchen merayakan kemenangan telak 4-1 atas Wolfsburg di Bundesliga Wanita.(INSTAGRAM/@fcbfrauen)
Para pemain Bayern Munchen merayakan kemenangan telak 4-1 atas Wolfsburg di Bundesliga Wanita.(INSTAGRAM/@fcbfrauen)


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PONTIANAK POST – Bayern Munchen Wanita semakin menunjukkan dominasinya di Bundesliga Wanita 2026/2027.

Mereka menghancurkan rival utama, VfL Wolfsburg, dengan skor 4-1 dalam pertandingan pekan ke-10 di Volkswagen Arena, Sabtu (14/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi yang ke-10 secara beruntun bagi Bayern musim ini.

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Mereka juga memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi 52 pertandingan liga, sekaligus memperlebar jarak di puncak klasemen menjadi enam poin dari Wolfsburg.

Bayern membuka keunggulan melalui sundulan Bernadette Amani pada menit ke-36 setelah memanfaatkan sepak pojok Klara Bühl.

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Linda Dallmann kemudian menggandakan skor menjadi 2-0 pada masa tambahan babak pertama.

Dominasi tim asuhan José Barcala berlanjut selepas jeda. Wolfsburg semakin tertinggal setelah upaya Janina Minge menghalau umpan silang Bühl justru berujung gol bunuh diri pada menit ke-57.

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Amani melengkapi penampilan gemilangnya lewat gol kedua pada menit ke-81. Wolfsburg hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Cecilie Fløe Nielsen pada menit ke-90+2.

Pelatih Wolfsburg, Stephan Lerch, mengakui timnya kesulitan menghadapi dominasi Bayern.

“Bayern sangat dominan. Dua gol yang kami kebobolan dari situasi bola mati sangat menjengkelkan. Kami juga harus bermain lebih baik saat menguasai bola,”katanya seperti dikutip dari laporan resmi DFB.

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Editor : Budi Miank
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