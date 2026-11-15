Aston Villa Women Bangun Kembali Identitas Klub, Derby Birmingham Jadi Panggung Pembuktian Besar

PONTIANAK POST – Aston Villa Women berupaya membangun kembali identitas klub di tengah perjalanan yang belum konsisten pada musim ini.

Derby melawan Birmingham City di Villa Park, Minggu, menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan perubahan tersebut.

Villa mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan. Rentetan pertandingan tanpa kemenangan membuat manajemen memecat pelatih Natalia Arroyo pada akhir September.

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Kini, Brian Sorensen memimpin tim dengan misi membentuk karakter permainan yang lebih jelas.

Di luar lapangan, manajemen juga menjalankan sejumlah program untuk memperkuat identitas dan masa depan klub.

Advertisement Direktur Pelaksana Aston Villa, Maggie Murphy, menyebut klub memiliki karakter yang berlandaskan semangat dan kerja keras.

“Aston Villa adalah klub yang memiliki hati. Kami mencurahkan banyak hal dalam setiap pekerjaan. Kami berusaha melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar,” ujar Murphy dikutip dari BBC Sport.

Derby melawan Birmingham juga bertepatan dengan 30 tahun sejak tim resmi menggunakan nama Aston Villa pada 1996.

Sorensen ingin momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan karakter permainan Villa.

“Kami ingin menjadi tim yang pekerja keras dan rendah hati, seperti masyarakat di daerah asal kami. Kami juga harus memiliki identitas yang jelas dalam menyerang maupun bertahan,” kata Sorensen.