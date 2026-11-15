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Sepak Bola

Dulwich Hamlet Bikin Sejarah di Women's FA Cup, Portishead Town Dibantai 4-1 Usai Sempat Unggul

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Para pemain Dulwich Hamlet merayakan keberhasilan menembus putaran ketiga Women's FA Cup.(INSTAGRAM/@dulwichhamletfc)
Para pemain Dulwich Hamlet merayakan keberhasilan menembus putaran ketiga Women's FA Cup.(INSTAGRAM/@dulwichhamletfc)


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PONTIANAK POST - Dulwich Hamlet mencatat sejarah dengan memastikan tiket putaran ketiga Women's FA Cup 2026/2027.

Mereka bangkit secara spektakuler untuk mengalahkan Portishead Town 4-1 pada putaran kedua di Champion Hill, Sabtu (14/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian pertama Dulwich Hamlet menembus putaran ketiga sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di kompetisi tersebut.

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Portishead sempat mengejutkan tuan rumah melalui gol Keiana Jones pada menit ke-10. Jones memanfaatkan kesalahan antisipasi lini pertahanan dan penjaga gawang Dulwich untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Namun, Dulwich menyamakan kedudukan pada menit ke-18. Rachel Poole justru mencetak gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi sepak pojok Leila Emmerson.

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Setelah bermain imbang 1-1 hingga turun minum, Dulwich meningkatkan tekanan pada babak kedua.

Summer Roberts membawa tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-60 melalui sundulan memanfaatkan umpan Lauren Heria.

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Tujuh menit berselang, Leila Emmerson memperlebar keunggulan menjadi 3-1 setelah memanfaatkan bola muntah dari sundulan Roberts yang membentur mistar.

Kapten Lauren Heria kemudian memastikan kemenangan 4-1 pada menit ke-74.

Usai pertandingan, Roberts mengungkapkan perjalanan emosionalnya kembali ke lapangan setelah mengalami cedera pinggul pada 2024.

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Editor : Budi Miank
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