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Sepak Bola

Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova di UEFA Nations League: Tricolorii Butuh Hasil Imbang

Efprizan
Penulis: Efprizan
Gelandang Moldova, Sergiu Perciun, diprediksi menjadi salah satu pemain penting saat menghadapi Kepulauan Faroe dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Tórsvøllur. (IG@fmfmoldova)
Gelandang Moldova, Sergiu Perciun, diprediksi menjadi salah satu pemain penting saat menghadapi Kepulauan Faroe dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Tórsvøllur. (IG@fmfmoldova)

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PONTIANAK POST - Kepulauan Faroe menghadapi Moldova pada pertandingan terakhir Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Tórsvøllur, Tórshavn, Senin, 16 November 2026, pukul 22.00 WIB, dengan misi merebut posisi kedua klasemen.

Kepulauan Faroe membutuhkan kemenangan untuk melewati Moldova yang saat ini unggul dua poin dan menempati peringkat kedua.

Tricolorii, julukan Moldova, memiliki keuntungan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisinya dan membuka peluang tampil di play-off promosi Liga B.

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Perebutan Posisi Kedua Grup C3

Slovakia telah mengamankan posisi teratas Grup C3 dengan 11 poin sehingga persaingan kedua tim kini berpusat pada posisi kedua.

Kepulauan Faroe memiliki tantangan besar karena belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan sebelumnya.

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Tim asuhan Eydun Klakstein mencatat lima hasil imbang beruntun, termasuk ketika bermain 2-2 melawan Kazakhstan dan Slovakia.

Hasil imbang melawan Slovakia pada 13 November menjadi modal penting karena Kepulauan Faroe mampu mencetak dua gol menghadapi pemuncak klasemen.

Sementara itu, Moldova datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Kazakhstan 2-1 pada pertandingan terakhir melalui dua gol Petru Popescu.

Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda.

Kondisi Pemain dan Pernyataan Pelatih

Pelatih Kepulauan Faroe, Eydun Klakstein, menegaskan timnya tetap membidik kemenangan untuk mengamankan posisi kedua.

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Editor : Efprizan
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