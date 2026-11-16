Prediksi Skor Kazakhstan vs Slovakia di UEFA Nations League: Sokoli Turunkan Pemain Pelapis

PONTIANAK POST - Slovakia tetap diunggulkan saat menghadapi Kazakhstan pada pertandingan terakhir Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027 di Astana Arena, Senin, 16 November 2026 pukul 22.00 WIB, meski pelatih Vladimír Weiss memutuskan mengistirahatkan tujuh pemain utama setelah memastikan promosi ke Liga B.

Kepastian rotasi besar Sokoli (Elang), julukan Slovakia, menjadi isu utama menjelang pertandingan ini, sekaligus membuka peluang bagi Kazakhstan untuk mengakhiri kampanye UEFA Nations League dengan hasil positif.

Slovakia Sudah Amankan Promosi, Kazakhstan Terpuruk

Advertisement Slovakia sudah memastikan posisi pertama Grup C3 dan promosi ke Liga B setelah mengumpulkan 11 poin dari lima pertandingan.

Sebaliknya, Kazakhstan berada di posisi terbawah dengan dua poin setelah belum sekalipun meraih kemenangan.

Dalam pertandingan terakhir, 13 November, Slovakia bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe, sedangkan Kazakhstan kalah 1-2 ketika bertandang ke markas Moldova.

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Slovakia juga memiliki catatan delapan pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi, sedangkan Kazakhstan sudah melewati tujuh pertandingan tanpa kemenangan.

Namun, Slovakia tidak sepenuhnya tanpa kelemahan karena pertahanannya masih kesulitan menjaga gawang tetap bersih ketika menghadapi lawan selain Moldova. Kazakhstan memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, tetapi Slovakia tetap berpeluang mempertahankan rekor tidak terkalahkan di grup.

Tujuh Pemain Utama Slovakia Tidak Dibawa

Mengutip laporan lembaga penyiaran Slovakia, STVR, pelatih Vladimír Weiss tidak membawa tujuh pemain penting untuk pertandingan di Astana.

Mereka adalah Milan Škriniar, Dominik Greif, Martin Valjent, Dávid Hancko, Ondrej Duda, Matúš Bero, dan Albert Rusnák.

Keputusan tersebut diambil setelah Slovakia memastikan promosi sehingga memberikan kesempatan kepada pemain yang lebih jarang mendapatkan menit bermain.