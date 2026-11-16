Prediksi Skor Lituania vs Liechtenstein di UEFA Nations League: Rinktine Bidik Kemenangan Penutup

PONTIANAK POST - Timnas Lituania berpeluang menutup perjalanan UEFA Nations League 2026 dengan kemenangan saat menjamu Liechtenstein pada pertandingan terakhir Liga D Grup 2 di Stadion Darius dan Girėnas, Kaunas, Selasa, 17 November 2026, pukul 00.00 WIB.

Rinktinė, julukan Lituania, lebih diunggulkan setelah memenangi pertemuan pertama dengan skor 2-0 pada 24 September 2026, sementara Liechtenstein masih kesulitan mencetak gol dan membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal tiga gol untuk menghindari posisi terbawah grup.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih Mindaugas Čepas memberikan kemenangan kepada pendukung Lituania dalam pertandingan terakhir tim nasional sepanjang 2026.

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Lituania menunjukkan perkembangan dibandingkan penampilan mereka pada UEFA Nations League edisi sebelumnya ketika gagal mendapatkan satu poin dari enam pertandingan.

Dalam tiga pertandingan fase grup musim ini, Lituania mengumpulkan empat poin melalui kemenangan atas Liechtenstein, hasil imbang melawan Azerbaijan, dan kekalahan dari Azerbaijan pada pertemuan berikutnya.

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Sebaliknya, Liechtenstein baru mengoleksi satu poin setelah bermain imbang melawan Azerbaijan dan mengalami dua kekalahan, termasuk kekalahan 0-1 dari lawan yang sama pada 13 November.

Catatan lebih mengkhawatirkan terlihat dari produktivitas gol Liechtenstein yang belum mencetak gol dalam tiga pertandingan fase grup.

Liechtenstein menelan 19 kekalahan dari 21 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, sehingga peluang mereka membawa pulang kemenangan dari Kaunas cukup berat.

Rekor pertemuan turut menguntungkan tuan rumah karena Lituania memenangi tiga pertemuan terakhir dengan skor identik 2-0.

Kondisi Pemain dan Pernyataan Pelatih

Kabar penting bagi Lituania adalah absennya penyerang Armandas Kučys akibat skorsing setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Azerbaijan.