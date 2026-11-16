Prediksi Skor Estonia vs Bulgaria di UEFA Nations League: Misi Promosi Jadi Motivasi Sinisargid

PONTIANAK POST - Estonia mengincar kemenangan atas Bulgaria untuk membuka peluang promosi otomatis ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat kedua negara bertemu di A. Le Coq Arena, Tallinn, Selasa, 17 November 2026, pukul 00.00 WIB.

Pertandingan yang merupakan laga terakhir Grup C4 tersebut menjadi kesempatan penting bagi Estonia untuk mengakhiri fase grup dengan hasil maksimal, sedangkan Bulgaria berusaha memulihkan kepercayaan diri setelah dihantam Islandia 0-5.

Sinisärgid (The Blue Shirts), julukan Timnas Estonia, berada di peringkat kedua dengan sembilan poin, tertinggal dua angka dari Islandia yang memimpin klasemen dengan 11 poin.

Advertisement Menurut skenario UEFA, Estonia bisa merebut posisi pertama sekaligus promosi otomatis apabila mengalahkan Bulgaria dan Islandia kalah dari Luksemburg.

Estonia Lebih Konsisten, Bulgaria Terpuruk

Pelatih Jürgen Henn membawa Estonia dengan modal pertahanan yang solid sepanjang fase grup. Estonia mencatat empat pertandingan beruntun tanpa kebobolan setelah bermain imbang 1-1 melawan Islandia pada pertandingan pembuka.

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Mereka juga baru saja mengalahkan Luksemburg 1-0 pada 13 November melalui gol Maksim Paskotsi.

Estonia baru kebobolan satu gol dalam lima pertandingan Grup C4, sebuah statistik yang memperlihatkan kekuatan lini belakang tuan rumah.

Sebaliknya, Bulgaria mengalami situasi sulit setelah kalah telak 0-5 dari Islandia pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Bulgaria mengumpulkan empat poin dari lima pertandingan dan dipastikan tidak lagi memiliki peluang promosi ke Liga B.

Bulgaria juga gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih sementara Atanas Ribarski sebelum menghadapi pertahanan Estonia yang sedang tampil konsisten.