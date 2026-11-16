Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg di UEFA Nations League: Modal Kemenangan 5-0 Jadi Ancaman

PONTIANAK POST - Islandia berpeluang memastikan promosi otomatis ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Luksemburg pada pertandingan terakhir Grup C4 di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, Selasa, 17 November, pukul 00.00 WIB.

Islandia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Bulgaria 5-0 pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Luksemburg masih terpuruk setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Islandia memimpin klasemen Grup C4 dengan 11 poin, unggul dua angka atas Estonia yang menempati posisi kedua, sementara Luksemburg berada di posisi terbawah dengan tiga poin.

Advertisement Kemenangan akan memastikan Islandia menjadi juara grup sekaligus promosi otomatis ke Liga B, sedangkan hasil imbang juga berpeluang cukup karena keunggulan selisih gol mereka atas Estonia.

Islandia Diunggulkan, Luksemburg Tertekan

Pasukan Arnar Gunnlaugsson memiliki modal kuat dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan Nations League.

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Islandia juga baru mencetak lima gol tanpa balas ke gawang Bulgaria melalui penampilan impresif Andri Gudjohnsen yang membukukan hattrick. Islandia sudah mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu kali sepanjang fase grup.

Sebaliknya, Luksemburg gagal mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir dan selalu menelan kekalahan sejak mengalahkan Bulgaria pada laga pembuka.

Kekalahan 0-1 dari Estonia pada 13 November memperpanjang catatan buruk tersebut sekaligus memastikan Luksemburg tidak memiliki peluang promosi.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Islandia Arnar Gunnlaugsson mengakui timnya harus melakukan perubahan susunan pemain setelah kemenangan besar atas Bulgaria.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, sebagaimana dikutip media olahraga Islandia Fótbolti.net, Arnar mengatakan, "Semua pemain dalam skuad ini mampu menjadi starter, tetapi tentu kami ingin mempertahankan susunan pemain sesedikit mungkin setelah kemenangan 5-0 atas Bulgaria, meskipun kami terpaksa melakukan dua perubahan."