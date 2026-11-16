Prediksi Skor Gibraltar vs Malta di UEFA Nations League: Misi The Knights Hancurkan Batu Karang

PONTIANAK POST - Malta datang ke markas Gibraltar di Europa Point Stadium, Selasa, 17 November 2026, pukul 02.45 WIB, dengan status pemuncak Grup D1 UEFA Nations League 2026/2027, sementara tuan rumah masih memburu kemenangan pertama dalam kompetisi tersebut.

Pertandingan terakhir grup ini menjadi kesempatan Gibraltar memperbaiki posisi, sedangkan Malta ingin menutup kampanye tanpa kehilangan catatan positif.

The Knights, julukan Malta, sudah mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan dan memastikan posisi teratas grup, sedangkan Gibraltar baru mengumpulkan dua poin.

Advertisement Kemenangan akan membawa Gibraltar melewati Andorra dan mengakhiri fase grup di posisi kedua, tetapi hasil selain kemenangan membuat mereka tetap berada di peringkat ketiga.

Performa Malta Lebih Meyakinkan

Advertisement The Rock (Batu Karang), julukan Timnas Gibraltar, belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Grup D1 setelah bermain imbang melawan Andorra dan Malta, sebelum kalah 0-2 dari Andorra pada 13 November.

Sebaliknya, Malta mengumpulkan dua kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan atas Andorra serta hasil imbang 1-1 melawan Gibraltar pada pertemuan pertama.

Malta tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan Nations League, sedangkan Gibraltar masih kesulitan menghasilkan gol secara konsisten. Perbedaan performa tersebut membuat Malta lebih diunggulkan meskipun harus bermain di kandang lawan.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Gibraltar Scott Wiseman mengakui kekalahan 0-2 dari Andorra memberikan kekecewaan bagi para pemain sebelum menghadapi Malta.

Dalam konferensi pers prapertandingan pada 15 November, sebagaimana diberitakan Gibraltar Chronicle, Wiseman mengatakan, "Kami tidak bisa berharap memenangkan setiap pertandingan melawan tim seperti Andorra."

Pemain Gibraltar Graeme Torrilla juga mengakui kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi seluruh pemain.