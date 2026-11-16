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Sepak Bola

Aston Villa Rebut Gengsi Derby Birmingham, Sundulan Harviken Jadi Pembeda di Women’s Super League

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Para pemain merayakan gol kemenangan Aston Villa Women saat menghadapi Birmingham City di Villa Park. (INSTAGRAM/@astonvillawomen)
Para pemain merayakan gol kemenangan Aston Villa Women saat menghadapi Birmingham City di Villa Park. (INSTAGRAM/@astonvillawomen)


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PONTIANAK POST - Aston Villa Women sukses memenangi derby Second City setelah menundukkan Birmingham City Women dengan skor 1-0 dalam lanjutan Women’s Super League (WSL) di Villa Park, Minggu (15/11/2026).

Gol tunggal Mathilde Harviken pada menit ke-76 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Bek asal Norwegia itu menyambut umpan sundulan Lynn Wilms dari situasi tendangan bebas dan menuntaskannya dengan sundulan jarak dekat.

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Kemenangan ini menjadi respons positif Aston Villa setelah kalah dari Manchester United dan Liverpool.

Sebelum pertandingan, pelatih Brian Sørensen menyoroti energi Missy Bo Kearns yang baru kembali mencetak gol.

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“Dia unik. Dia memberikan begitu banyak energi,” kata Sørensen dikutip dari The Halfway Line.

Ia juga menyebut Bo Kearns terus berkembang dari pekan ke pekan. 

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Birmingham sebenarnya menciptakan sejumlah peluang. Wilma Leidhammar dan Suzu Amano memaksa kiper Akane Okuma melakukan penyelamatan penting. Namun, upaya tim tamu gagal menghasilkan gol penyeimbang.

Situasi semakin sulit setelah Océane Deslandes menerima kartu kuning kedua pada masa tambahan waktu.

Aston Villa pun harus mempertahankan keunggulan dengan sepuluh pemain hingga peluit akhir.

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Editor : Budi Miank
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