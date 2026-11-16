Rita Guarino Puji Kerja Kolektif West Ham Usai Tundukkan Charlton dalam Duel Women’s Super League

PONTIANAK POST - West Ham United Women mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun setelah menaklukkan Charlton Athletic Women dengan skor 2-0 dalam lanjutan Barclays Women’s Super League (WSL) di Victoria Road, Minggu (15/11/2026).

Viviane Asseyi menjadi bintang kemenangan The Hammers lewat dua golnya pada menit ke-43 dan 53.

Gol pertama lahir melalui tembakan melengkung dari luar kotak penalti, sedangkan gol kedua tercipta lewat eksekusi tendangan bebas yang mengarah ke sudut atas gawang.

Pelatih West Ham, Rita Guarino, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Ia menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kontribusi seluruh pemain.

“Saya sangat senang dengan penampilannya. Saya juga sangat puas dengan hasilnya, tiga poin penting di kandang. Ini hari yang bagus,” kata Guarino, dikutip dari situs resmi West Ham United.

Advertisement Ia juga memuji kualitas Asseyi yang mampu menjadi pembeda. “Ketika dia merasa bebas bermain dan menunjukkan kemampuannya, dia bisa mengatasi banyak masalah dan mencetak gol penting bagi kami.”

Asseyi sendiri menegaskan kemenangan tim lebih penting daripada pencapaian pribadinya.

“Saya senang dengan kemenangan ini. Tentu saya senang mencetak dua gol, tetapi hal utama hari ini adalah mendapatkan tiga poin. Tidak masalah siapa yang mencetak gol,” ujar Asseyi dikutip dari West Ham TV.

Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Charlton menjadi sepuluh kekalahan beruntun di awal musim WSL. Sebelum pertandingan, pelatih Karen Hills mengakui timnya sedang menghadapi periode sulit.

“Tidak ada gunanya menutupi kenyataan bahwa ini musim yang menantang bagi kami,” kata Hills dikutip dari South London Sport.