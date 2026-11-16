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Sepak Bola

Mary Earps Tampil Gemilang, London City Lionesses Paksa Arsenal Berbagi Poin dalam Duel Sengit WSL

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Mary Earps melakukan penyelamatan gemilang saat London City Lionesses menahan imbang Arsenal Women 1-1. (INSTAGRAM/@maryearps)
Mary Earps melakukan penyelamatan gemilang saat London City Lionesses menahan imbang Arsenal Women 1-1. (INSTAGRAM/@maryearps)


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PONTIANAK POST - Arsenal Women kembali gagal meraih kemenangan kandang setelah ditahan imbang London City Lionesses 1-1 dalam lanjutan Women’s Super League (WSL) di Emirates Stadium, Minggu (15/11/2026).

Frida Maanum membawa Arsenal unggul pada menit ke-10 setelah menuntaskan umpan Alessia Russo.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan sekitar satu menit. Isobel Goodwin menyamakan skor melalui penyelesaian keras yang tidak mampu dihentikan kiper Misa Rodríguez.

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Pelatih Arsenal, Renée Slegers, mengakui timnya terlalu mudah memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyamakan kedudukan.

“Kami memulai pertandingan dengan baik dan mencetak gol yang sangat bagus, tetapi terlalu mudah membiarkan mereka kembali ke permainan,” kata Slegers dikutip dari Sky Sports.

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Ia juga menegaskan para pemain sudah mengerahkan kemampuan maksimal.

“Para pemain memberikan segalanya di lapangan. Mereka benar-benar berdedikasi, bermain dengan rasa lapar dan fokus.”

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Pemain Arsenal, Caitlin Foord, turut mengungkapkan kekecewaannya. “Kami ingin menang dan terus memenangi pertandingan. Sayangnya, kami memiliki banyak peluang, tetapi hari ini tidak berjalan sesuai harapan,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Arsenal.

Di kubu London City, pelatih Eder Maestre menilai hasil imbang tersebut layak disyukuri, meski timnya tetap mengincar kemenangan.

“Kami senang karena bermain di lingkungan seperti ini selalu sulit. Namun, kami ingin memenangi setiap pertandingan,” kata Maestre kepada Sky Sports.

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Editor : Budi Miank
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