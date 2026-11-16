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Sepak Bola

Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League: Andy Robertson Ganggu Pesta Promosi Nati

Efprizan
Penulis: Efprizan
Andy Robertson berpeluang mencatatkan penampilan ke-103 bersama tim nasional Skotlandia dan melewati rekor penampilan terbanyak sebelumnya yang dipegang Kenny Dalglish. (IG@andyrobertson94)
Andy Robertson berpeluang mencatatkan penampilan ke-103 bersama tim nasional Skotlandia dan melewati rekor penampilan terbanyak sebelumnya yang dipegang Kenny Dalglish. (IG@andyrobertson94)

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PONTIANAK POST - Swiss berpeluang menutup perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu Skotlandia pada pertandingan terakhir Grup B1 di Berit Sitterstadion, St. Gallen, Selasa, 17 November 2026, pukul 02.45 WIB, dengan pelatih Murat Yakin diperkirakan melakukan sejumlah perubahan susunan pemain setelah memastikan promosi ke Liga A.

Pertandingan ini menghadirkan kepentingan berbeda bagi kedua negara karena Swiss sudah mengunci posisi juara grup, sedangkan Skotlandia masih membutuhkan kemenangan dan berharap Slovenia kehilangan poin untuk merebut posisi kedua serta tiket play-off promosi.

Nati, julukan Swiss, mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan, hasil empat kemenangan dan satu imbang, sedangkan Skotlandia berada di peringkat ketiga dengan tujuh poin.

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Swiss Sudah Promosi, Murat Yakin Siapkan Rotasi

Swiss datang dengan modal tidak terkalahkan dalam lima pertandingan Grup B1, mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Hasil imbang 0-0 melawan Slovenia pada pertandingan sebelumnya memastikan tim asuhan Murat Yakin menjadi juara grup sekaligus memperoleh tiket promosi ke Liga A.

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Namun, kemenangan tetap menjadi target Swiss untuk mempertahankan catatan positif sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain.

Pelatih Murat Yakin bahkan sudah mengonfirmasi rencana perubahan komposisi tim dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Dikutip dari media Swiss Nau.ch, Yakin mengatakan, "Kami berada dalam situasi yang nyaman sehingga bisa melakukan beberapa perubahan."

Yakin juga menyebut Winsley Boteli dan Alvyn Sanches berpeluang tampil sejak menit pertama.

Situasi tersebut semakin menarik setelah Manuel Akanji dan Dan Ndoye meninggalkan pemusatan latihan karena masalah kebugaran, sementara Johan Manzambi juga tidak tersedia akibat cedera betis.

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Editor : Efprizan
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