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Sepak Bola

Prediksi Stuttgart vs Leverkusen, Nico Schneck Siapkan Kejutan untuk Hentikan Ambisi Tim Tamu

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Verena Wieder dan rekan-rekannya bersiap menghadapi Bayer Leverkusen dalam lanjutan Bundesliga Wanita. (INSTAGRAM/@verenawieder)
Verena Wieder dan rekan-rekannya bersiap menghadapi Bayer Leverkusen dalam lanjutan Bundesliga Wanita. (INSTAGRAM/@verenawieder)


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PONTIANAK POST – VfB Stuttgart Women akan menghadapi Bayer 04 Leverkusen Women pada pekan ke-10 Bundesliga Wanita 2026/2027.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di GAZi-Stadion auf der Waldau, Senin (16/11/2026), pukul 18.00 waktu setempat.

Mengacu data Sky Sports, kedua tim belum memainkan pertandingan tersebut. Stuttgart datang dengan modal dua kemenangan beruntun, sedangkan Leverkusen berusaha mempertahankan persaingan di papan atas klasemen.

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Stuttgart sebelumnya mengalahkan Mainz 05 dengan skor 3-1. Mereka juga menang 3-0 atas SGS Essen di DFB Pokal.

Pelatih Stuttgart, Nico Schneck, mengakui Leverkusen memiliki organisasi permainan yang kuat.

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"Mereka merupakan tim yang sudah lama bermain bersama. Pola permainan mereka jelas, baik ketika menguasai bola maupun saat bertahan," ujar Schneck seperti dikutip dari situs resmi VfB Stuttgart.

"Kami ingin menyulitkan mereka sekaligus memaksimalkan peluang sendiri."

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Penyerang Stuttgart, Verena Wieder, juga menyambut antusias pertandingan tersebut.

Pemain yang pernah memperkuat Leverkusen selama empat tahun itu mengatakan sangat menantikan pertemuan dengan mantan klubnya.

Sementara itu, pelatih Leverkusen Roberto Pätzold menargetkan kemenangan.

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Editor : Budi Miank
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