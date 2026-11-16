Prediksi Skor Makedonia Utara vs Slovenia di UEFA Nations League: Rekor Miring Si Kucing Liar

PONTIANAK POST - Slovenia memburu kemenangan saat menghadapi Makedonia Utara pada pertandingan terakhir Grup B1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Nasional Toše Proeski, Skopje, Selasa, 17 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Slovenia membutuhkan hasil positif untuk mengamankan posisi kedua klasemen dan kesempatan tampil dalam play-off promosi ke Liga A, sedangkan Makedonia Utara sudah dipastikan terdegradasi ke Liga C.

Slovenia Lebih Berkepentingan

Advertisement Slovenia berada di peringkat kedua Grup B1 dengan delapan poin dari lima pertandingan, unggul satu angka atas Skotlandia.

Swiss sudah memastikan posisi teratas dengan 13 poin, sementara Makedonia Utara berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin.

Situasi tersebut membuat Slovenia harus menyamai atau melampaui hasil Skotlandia ketika menghadapi Swiss untuk mempertahankan posisi kedua.

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Namun, Slovenia juga memiliki keuntungan rekor pertemuan atas Skotlandia setelah bermain imbang 0-0 di kandang dan menang 2-1 saat bertandang.

Sebaliknya, The Lynxes (Si Kucing Liar), julukan Makedonia Utara, menjalani kompetisi dengan hasil buruk setelah menelan lima kekalahan beruntun.

Tim asuhan Goce Sedloski juga belum meraih kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Mereka sempat mengakhiri puasa gol selama delapan pertandingan ketika Elmin Rastoder mencetak gol melawan Skotlandia, tetapi tetap kalah 1-2 pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan tersebut membuat jumlah kebobolan Makedonia Utara mencapai 12 gol dalam lima pertandingan Grup B1.