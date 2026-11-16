Arsenal Terancam Kehilangan Tiket Liga Champions, Slegers Kirim Pesan Menohok: Musim Belum Berakhir!

PONTIANAK POST – Pelatih Arsenal Women, Renée Slegers, menegaskan perjuangan timnya belum berakhir meski kembali kehilangan poin penting dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions Wanita musim depan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Arsenal ditahan imbang London City Lionesses 1-1 pada lanjutan Women's Super League (WSL) di Emirates Stadium, Minggu (15/11/2026).

Hasil itu menjadi pukulan bagi The Gunners. Arsenal kini tertahan di peringkat keenam dengan 14 poin, terpaut enam angka dari London City yang menempati posisi ketiga.

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Slegers mengakui pertandingan tersebut sangat penting bagi Arsenal. Kemenangan dibutuhkan agar timnya tetap bersaing dalam perebutan posisi tiga besar.

"Setiap pertandingan berarti tiga poin bagi Arsenal. Dengan posisi kami sekarang dan target bersaing di tiga besar untuk mendapatkan tiket Liga Champions, pertandingan ini sangat penting," kata Slegers, dikutip dari Hayter.

Advertisement "Meski begitu, musim belum berakhir. Sekarang masih November dan kami harus melihat bagaimana hasilnya nanti pada Mei."

Pelatih asal Belanda itu juga menolak anggapan Emirates Stadium sudah kehilangan faktor intimidasi bagi tim lawan.

"Saya tidak berpikir kami kehilangan faktor menakutkan itu. Saya rasa Emirates masih menjadi tempat yang sangat sulit bagi tim lawan untuk bermain," ujarnya.

Arsenal sebenarnya unggul lebih dahulu melalui Frida Maanum pada menit ke-10. Namun, Isobel Goodwin langsung menyamakan kedudukan sekitar satu menit kemudian.

Slegers mengaku kecewa karena anak asuhnya gagal mempertahankan keunggulan.