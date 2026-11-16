Bolton Wanderers Dibuat Tak Berkutik, Derby County Pesta Tujuh Gol dalam Laga Women's FA Cup

PONTIANAK POST – Derby County Women tampil luar biasa dengan menghancurkan Bolton Wanderers Women 7-0 pada putaran kedua Women's FA Cup 2026/2027, Minggu (15/11/2026).

Bermain di Vibrant Doors Arena, Derby langsung mengambil inisiatif serangan. Dua gol cepat Dolcie O'Connor membuat tim tuan rumah unggul 2-0 sebelum Sam Sharrocks menambah keunggulan menjadi 3-0 pada babak pertama.

Kemenangan telak tersebut memastikan langkah pasukan Sam Griffiths menuju putaran ketiga kompetisi sepak bola wanita tertua di Inggris itu.

Derby langsung menekan sejak awal pertandingan. O'Connor membuka keunggulan setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Bolton, Annabelle White.

Pada menit ke-13, O'Connor kembali mencatatkan namanya di papan skor. Winger tersebut melewati pertahanan lawan sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dihentikan White.

Advertisement Sharrocks kemudian memperbesar keunggulan melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari situasi sepak pojok pada menit ke-30-an.

Memasuki babak kedua, Derby semakin tidak terbendung.

Eleanor Ashton mencetak gol keempat melalui tembakan jarak jauh sekitar 30 yard. Mollie Green kemudian membuat skor menjadi 5-0 lewat tendangan bebas dari jarak serupa.

Dominasi Derby berlanjut ketika Bryony Donnison memanfaatkan tekanan tinggi di sekitar kotak penalti.

Gelandang tersebut melepaskan tembakan dari jarak sekitar 20 yard untuk mencetak gol keenam pada menit ke-67.