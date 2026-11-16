Prediksi Skor Jerman vs Belanda di UEFA Nations League: Klopp Siapkan Misi Lolos ke Perempat Final

PONTIANAK POST - Jerman menghadapi Belanda dalam pertandingan penentuan Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 di Olympiastadion, Berlin, Selasa, 17 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Pasukan Jürgen Klopp membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket perempat final, sedangkan Belanda hanya membutuhkan hasil yang tidak terlalu buruk untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.

Belanda memimpin Grup A2 dengan 11 poin, sedangkan Jerman mengoleksi delapan poin dan berada di peringkat ketiga di bawah Yunani berdasarkan rekor pertemuan.

Advertisement Situasi tersebut membuat pertandingan di Berlin menjadi ujian penting bagi Klopp yang ingin membawa Jerman kembali ke fase gugur UEFA Nations League.

Jerman sebelumnya mengalahkan Serbia 3-1 pada 13 November 2026 melalui gol bunuh diri Srdjan Babic, Florian Wirtz, dan Brajan Gruda.

Advertisement Kemenangan itu menjadi modal penting setelah Jerman sempat kalah 0-1 dari Yunani dan bermain imbang tanpa gol dalam pertemuan berikutnya.

Sementara itu, Belanda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Yunani 7-0 pada pertandingan sebelumnya. Belanda belum terkalahkan dalam lima pertandingan Grup A2 dan telah mencetak 14 gol.

Klopp Sebut Pertandingan sebagai Final

Klopp menilai pertandingan melawan Belanda merupakan kesempatan penting bagi Jerman untuk membuktikan perkembangan timnya.

Dalam wawancara yang dikutip Al Jazeera, Klopp mengatakan, "Kami ingin menyiapkan sebuah final melawan Belanda di Berlin, dan sekarang pertandingan itu sudah tiba."

"Kami sekarang memiliki kesempatan untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya dengan usaha sendiri," lanjut Klopp.