El Lassico Berakhir Tanpa Gol! Sunderland Tahan Newcastle, Mel Reay Puas dengan Satu Poin Berharga

PONTIANAK POST – Sunderland Women berhasil menahan imbang Newcastle United Women tanpa gol dalam derbi bertajuk El Lassico pada lanjutan Women's Super League 2 (WSL2), Minggu (15/11/2026).

Bermain di Stadium of Light, kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang sepanjang pertandingan.

Hasil tersebut membuat Newcastle tetap berada di puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Sunderland yang menempati posisi kedua. Newcastle juga mempertahankan rekor belum terkalahkan di kompetisi musim ini.

Pelatih Sunderland, Mel Reay, mengaku puas dengan hasil pertandingan sekaligus keberhasilan timnya menjaga gawang tetap bersih.

"Saya senang mendapatkan satu poin dan mencatatkan clean sheet. Ini sesuatu yang sudah kami bicarakan sebagai sebuah tim. Saya rasa kedua tim tidak mendapatkan peluang emas yang benar-benar bisa membawa mereka memenangi pertandingan," kata Reay, dikutip dari Sunderland Echo.

Advertisement Reay menilai kedua tim tampil kompetitif. Sunderland bahkan sempat mendominasi penguasaan bola, tetapi kurang memberikan ancaman di sepertiga akhir lapangan.

"Saya pikir dua tim bagus saling berhadapan. Kami mungkin mendominasi penguasaan bola pada beberapa kesempatan, tetapi tidak cukup memberikan ancaman di sepertiga akhir untuk memenangkan pertandingan," ujarnya.

Kiper Fran Stenson menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut.

Penjaga gawang berusia 25 tahun itu melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang Martha Thomas.

Reay memberikan pujian khusus kepada Stenson.