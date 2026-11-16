Prediksi Skor Yunani vs Serbia di UEFA Nations League:: Hapus Luka Usai Dibantai Belanda 7-0

PONTIANAK POST - Timnas Yunani menghadapi Serbia pada pertandingan terakhir Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 dengan tekanan untuk bangkit setelah dihantam Belanda 0-7, Jumat (13/11/2026), di Amsterdam.

Pertandingan di Panthessaliko Stadium, Volos, Senin (16/11/2026), menjadi kesempatan bagi Yunani untuk mengamankan peluang melaju ke perempat final, sementara Serbia berusaha mengakhiri rangkaian lima kekalahan di kompetisi tersebut.

Mengacu jadwal Federasi Sepak Bola Yunani (EPO), pertandingan dimulai pukul 21.45 waktu setempat atau Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

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Yunani datang dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Grup A2.

Kekalahan 0-7 dari Belanda menjadi pukulan besar bagi skuad asuhan Ivan Jovanovic, terutama karena mereka sebelumnya mampu menahan Belanda 2-2 dan bermain imbang 0-0 melawan Jerman.

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Berdasarkan klasemen sementara, Yunani mengoleksi delapan poin, sama dengan Jerman, sedangkan Belanda memimpin dengan 11 poin.

Kemenangan atas Serbia akan membawa Yunani mengakhiri fase grup dengan 11 poin dan menjaga peluang mereka melanjutkan perjalanan di kompetisi tersebut.

Namun, hasil pertandingan Jerman melawan Belanda juga menentukan posisi akhir Yunani.

Serbia justru berada dalam situasi jauh lebih sulit karena belum mendapatkan satu poin pun setelah lima pertandingan.

Tim asuhan Veljko Paunovic itu juga baru menelan kekalahan 1-3 dari Jerman, pertandingan yang membuat mereka kehilangan dua pemain akibat kartu merah.