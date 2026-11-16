Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor Yunani vs Serbia di UEFA Nations League:: Hapus Luka Usai Dibantai Belanda 7-0

Efprizan
Penulis: Efprizan
Timnas Yunani mengandalkan Christos Tzolis untuk membongkar pertahanan Serbia dalam pertandingan UEFA Nations League di Volos. (IG@christostzolis)
Timnas Yunani mengandalkan Christos Tzolis untuk membongkar pertahanan Serbia dalam pertandingan UEFA Nations League di Volos. (IG@christostzolis)

Advertisement

PONTIANAK POST - Timnas Yunani menghadapi Serbia pada pertandingan terakhir Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 dengan tekanan untuk bangkit setelah dihantam Belanda 0-7, Jumat (13/11/2026), di Amsterdam.

Pertandingan di Panthessaliko Stadium, Volos, Senin (16/11/2026), menjadi kesempatan bagi Yunani untuk mengamankan peluang melaju ke perempat final, sementara Serbia berusaha mengakhiri rangkaian lima kekalahan di kompetisi tersebut.

Mengacu jadwal Federasi Sepak Bola Yunani (EPO), pertandingan dimulai pukul 21.45 waktu setempat atau Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Advertisement

Yunani Wajib Bangkit Setelah Kekalahan Telak

Yunani datang dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Grup A2.

Kekalahan 0-7 dari Belanda menjadi pukulan besar bagi skuad asuhan Ivan Jovanovic, terutama karena mereka sebelumnya mampu menahan Belanda 2-2 dan bermain imbang 0-0 melawan Jerman.

Advertisement

Baca Juga: Prediksi Skor Jerman vs Belanda di UEFA Nations League: Klopp Siapkan Misi Lolos ke Perempat Final

Berdasarkan klasemen sementara, Yunani mengoleksi delapan poin, sama dengan Jerman, sedangkan Belanda memimpin dengan 11 poin.

Kemenangan atas Serbia akan membawa Yunani mengakhiri fase grup dengan 11 poin dan menjaga peluang mereka melanjutkan perjalanan di kompetisi tersebut.

Namun, hasil pertandingan Jerman melawan Belanda juga menentukan posisi akhir Yunani.

Serbia justru berada dalam situasi jauh lebih sulit karena belum mendapatkan satu poin pun setelah lima pertandingan.

Tim asuhan Veljko Paunovic itu juga baru menelan kekalahan 1-3 dari Jerman, pertandingan yang membuat mereka kehilangan dua pemain akibat kartu merah.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor Gibraltar vs Malta di UEFA Nations League: Misi The Knights Hancurkan Batu Karang

Prediksi Skor Gibraltar vs Malta di UEFA Nations League: Misi The Knights Hancurkan Batu Karang

Prediksi skor Gibraltar vs Malta di UEFA Nations League. Malta diunggulkan setelah memastikan posisi puncak Grup D1.

Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg di UEFA Nations League: Modal Kemenangan 5-0 Jadi Ancaman

Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg di UEFA Nations League: Modal Kemenangan 5-0 Jadi Ancaman

Prediksi skor Islandia vs Luksemburg di UEFA Nations League. Tuan rumah memburu kemenangan untuk memastikan promosi ke Liga B.

Prediksi Skor Estonia vs Bulgaria di UEFA Nations League: Misi Promosi Jadi Motivasi Sinisargid

Prediksi Skor Estonia vs Bulgaria di UEFA Nations League: Misi Promosi Jadi Motivasi Sinisargid

Prediksi skor Estonia vs Bulgaria di UEFA Nations League. Tuan rumah mengincar kemenangan demi peluang promosi ke Liga B.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer