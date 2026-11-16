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Sepak Bola

Southampton Women Pesta Lima Gol di Turf Moor, Burnley Tak Berkutik Hadapi Gempuran Tim Tamu

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Mary Bashford merayakan gol bersama rekan-rekannya setelah Southampton menghancurkan Burnley 5-0 di Turf Moor. (INSTAGRAM/@saintsfcwomen)
Mary Bashford merayakan gol bersama rekan-rekannya setelah Southampton menghancurkan Burnley 5-0 di Turf Moor. (INSTAGRAM/@saintsfcwomen)


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PONTIANAK POST – Southampton Women tampil perkasa dengan menghancurkan Burnley Women 5-0 dalam lanjutan Barclays Women's Super League 2 (WSL2) di Turf Moor, Minggu (15/11/2026).

Mary Bashford menjadi bintang kemenangan setelah mencetak dua gol pada babak pertama. Libbi McInnes, Emma Harries, dan Ellie Brazil kemudian melengkapi pesta gol Southampton pada paruh kedua.

Kemenangan ini juga terasa istimewa karena menjadi hasil positif pertama Southampton saat mengenakan seragam tandang biru musim ini.

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Southampton sempat kesulitan membongkar pertahanan Burnley yang bermain disiplin pada awal pertandingan.

Namun, kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-25. Bashford menyambar bola muntah hasil penyelamatan kiper Kirstie Levell untuk membawa Southampton unggul 1-0.

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Gelandang tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42. Kali ini, Bashford memanfaatkan bola rebound setelah Levell menggagalkan tembakan Emma Harries.

Southampton menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

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Memasuki babak kedua, Southampton semakin agresif. Libbi McInnes memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-58 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti.

Sembilan menit kemudian, Harries mencetak gol keempat setelah menyelesaikan umpan silang Ellie Brazil.

Brazil kemudian membalas kontribusi tersebut dengan mencetak gol kelima pada menit ke-77.

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Editor : Budi Miank
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