Transfer Manchester United Januari 2027: Bek Fulham Calvin Bassey Masuk Radar Pochettino

Calvin Bassey (kanan) masuk radar Manchester United sebagai target penguatan lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027. (IG@calvinbassey)

PONTIANAK POST - Manchester United memasukkan bek Fulham, Calvin Bassey, dalam daftar pemain incaran untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027 setelah mencatatkan performa buruk di Liga Inggris.

Laporan jurnalis Matt Law di The Telegraph, Minggu 15 November 2026, menyebutkan pemain tim nasional Nigeria itu diperkirakan menjadi salah satu nama penting dalam daftar target transfer Mauricio Pochettino.

Advertisement Pelatih baru Manchester United tersebut membutuhkan tambahan kekuatan di sektor belakang untuk membantu tim keluar dari zona degradasi.

Berdasarkan klasemen setelah 10 pertandingan, Manchester United berada di peringkat ke-18 dengan delapan poin, hasil satu kemenangan, lima imbang, dan empat kekalahan, serta sudah kebobolan 19 gol.

Calvin Bassey Jadi Target Penguatan Pertahanan

Advertisement Bassey dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan Manchester United, terutama kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bermain di lebih dari satu posisi.

Bek berusia 26 tahun itu dapat beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kiri sehingga berpotensi memberikan alternatif bagi Pochettino dalam menyusun pertahanan.

Menurut laporan tersebut, performa Bassey bersama Fulham pada awal musim menjadi salah satu alasan namanya masuk pertimbangan Manchester United.

Bassey bergabung dengan Fulham pada musim panas 2023 setelah meninggalkan Ajax Amsterdam, klub yang dibelanya selama satu musim setelah memperkuat Glasgow Rangers.

Pemain Nigeria tersebut telah mencatatkan 113 penampilan bersama Fulham di seluruh kompetisi. Pada musim 2026/2027, Bassey juga sudah tampil dalam 10 pertandingan Liga Inggris.