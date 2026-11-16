Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Transfer Manchester United Januari 2027: Bek Fulham Calvin Bassey Masuk Radar Pochettino

Efprizan
Penulis: Efprizan

 


Advertisement

Calvin Bassey (kanan) masuk radar Manchester United sebagai target penguatan lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027. (IG@calvinbassey)
Calvin Bassey (kanan) masuk radar Manchester United sebagai target penguatan lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027. (IG@calvinbassey)

PONTIANAK POST - Manchester United memasukkan bek Fulham, Calvin Bassey, dalam daftar pemain incaran untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer Januari 2027 setelah mencatatkan performa buruk di Liga Inggris.

Laporan jurnalis Matt Law di The Telegraph, Minggu 15 November 2026, menyebutkan pemain tim nasional Nigeria itu diperkirakan menjadi salah satu nama penting dalam daftar target transfer Mauricio Pochettino.

Advertisement

Pelatih baru Manchester United tersebut membutuhkan tambahan kekuatan di sektor belakang untuk membantu tim keluar dari zona degradasi.

Berdasarkan klasemen setelah 10 pertandingan, Manchester United berada di peringkat ke-18 dengan delapan poin, hasil satu kemenangan, lima imbang, dan empat kekalahan, serta sudah kebobolan 19 gol.

Calvin Bassey Jadi Target Penguatan Pertahanan

Advertisement

Bassey dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan Manchester United, terutama kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bermain di lebih dari satu posisi.

Baca Juga: Prediksi Skor Yunani vs Serbia di UEFA Nations League:: Hapus Luka Usai Dibantai Belanda 7-0

Bek berusia 26 tahun itu dapat beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kiri sehingga berpotensi memberikan alternatif bagi Pochettino dalam menyusun pertahanan.

Menurut laporan tersebut, performa Bassey bersama Fulham pada awal musim menjadi salah satu alasan namanya masuk pertimbangan Manchester United.

Bassey bergabung dengan Fulham pada musim panas 2023 setelah meninggalkan Ajax Amsterdam, klub yang dibelanya selama satu musim setelah memperkuat Glasgow Rangers.

Pemain Nigeria tersebut telah mencatatkan 113 penampilan bersama Fulham di seluruh kompetisi. Pada musim 2026/2027, Bassey juga sudah tampil dalam 10 pertandingan Liga Inggris.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Transfer Manchester United Januari 2027: Koni De Winter Jadi Rebutan dengan Liverpool dan Chelsea

Transfer Manchester United Januari 2027: Koni De Winter Jadi Rebutan dengan Liverpool dan Chelsea

Manchester United bersaing dengan Liverpool dan Chelsea memburu Koni De Winter, bek AC Milan dengan nilai pasar hampir £21 juta.

Manchester United Rekrut Tyler Adjei, Pembelian Pertama Era Pochettino: Ini Profil Lengkapnya

Manchester United Rekrut Tyler Adjei, Pembelian Pertama Era Pochettino: Ini Profil Lengkapnya

Manchester United merekrut Tyler Adjei dari Reading. Simak profil, posisi, statistik, dan rencana regenerasi era Mauricio Pochettino.

Jelang Liverpool vs Manchester United: Patrick Dorgu Bikin Pochettino Cemas di Laga Perdana

Jelang Liverpool vs Manchester United: Patrick Dorgu Bikin Pochettino Cemas di Laga Perdana

Patrick Dorgu gagal melewati tes medis Denmark dan terancam absen saat Manchester United menghadapi Liverpool di Anfield.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer