Transfer Manchester United Januari 2027: Koni De Winter Jadi Rebutan dengan Liverpool dan Chelsea

PONTIANAK POST - Manchester United menghadapi persaingan Liverpool dan Chelsea dalam upaya merekrut bek tengah AC Milan, Koni De Winter, yang masuk radar sejumlah klub besar Liga Inggris menjelang bursa transfer Januari 2027.

Pemain internasional Belgia berusia 24 tahun itu menarik perhatian setelah menunjukkan perkembangan positif bersama AC Milan, tetapi peluang merekrutnya diperkirakan tidak mudah karena klub Italia tersebut ingin mempertahankannya.

Laporan Tuttomercatoweb yang ditulis Niccolò Ceccarini pada 9 November 2026 menyebut Chelsea, Manchester United, dan Liverpool sama-sama menunjukkan ketertarikan terhadap De Winter.

Advertisement Meski demikian, belum ada perkembangan konkret berupa tawaran resmi dari ketiga klub tersebut.

AC Milan juga tidak berniat melepas bek andalannya, kecuali mendapatkan tawaran dengan nilai yang sangat tinggi.

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Ketertarikan Manchester United terhadap De Winter berkaitan dengan kebutuhan memperkuat sektor pertahanan yang menjadi salah satu persoalan tim sepanjang musim 2026/2027.

Harry Maguire dan Lisandro Martinez disebut belum mampu memberikan konsistensi yang diharapkan, sehingga mendatangkan bek tengah baru menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki kualitas lini belakang.

Menurut laporan Sports Mole, De Winter dinilai memiliki kecepatan dan mobilitas yang sesuai dengan karakter permainan yang diinginkan Mauricio Pochettino.

Bek kelahiran Antwerpen, Belgia, 12 Juni 2002, tersebut juga mempunyai kemampuan membangun serangan dari lini belakang.

Data Statcaddie mencatat De Winter telah tampil dalam 11 pertandingan Serie A musim 2026/2027 dengan 10 kali menjadi starter.