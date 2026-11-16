Transfer AC Milan Januari 2027: Ruben Amorim Ingin Reuni dengan Noussair Mazraoui

PONTIANAK POST - AC Milan memasukkan tiga nama baru dalam daftar incaran untuk memperkuat pertahanan pada bursa transfer Januari 2027, yakni Noussair Mazraoui, Gabriele Calvani, dan Tiago Gabriel.

Ketiganya menjadi bagian dari rencana perombakan lini belakang Rossoneri yang dinilai masih membutuhkan tambahan pemain, baik berpengalaman maupun berusia muda.

Laporan SempreMilan yang ditulis Ben Dixon pada 15 November 2026 menyebut Milan sedang mempertimbangkan ketiga pemain tersebut untuk memperkuat kedalaman skuad asuhan Ruben Amorim.

Advertisement Dari tiga nama itu, Mazraoui menjadi salah satu target menarik karena memiliki pengalaman bekerja bersama Amorim ketika keduanya berada di Manchester United.

Noussair Mazraoui Berpeluang Reuni dengan Ruben Amorim

Menurut laporan Calciomercato.com, AC Milan kembali mempertimbangkan kemungkinan merekrut Mazraoui setelah sebelumnya menghubungkan bek asal Maroko tersebut dengan Rossoneri pada bursa transfer musim panas.

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Amorim mengenal kemampuan Mazraoui dan berpotensi memanfaatkan hubungan kerja sebelumnya untuk membawanya ke San Siro.

Pemain berusia 28 tahun itu memiliki fleksibilitas karena mampu bermain sebagai bek kanan maupun kiri, bahkan dapat menjalankan peran sebagai bek tengah dalam skema tiga pemain belakang.

Calciomercato.com juga menyebut Milan berharap Mauricio Pochettino bersedia melepas Mazraoui dari Manchester United pada Januari mendatang.

Kehadirannya berpotensi memberikan tambahan pengalaman sekaligus pilihan taktik bagi Amorim dalam membangun pertahanan Milan.

Gabriele Calvani dan Tiago Gabriel Masuk Daftar

Selain Mazraoui, Milan juga memantau dua bek muda, Gabriele Calvani dan Tiago Gabriel.