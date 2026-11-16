Ronaldinho Kembali Bermain Setelah 11 Tahun, Bantu Ravenna Kalahkan Forli di Serie C Italia

PONTIANAK POST - Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho, kembali tampil dalam pertandingan resmi setelah 11 tahun absen dan langsung ikut berperan dalam kemenangan Ravenna 2-0 atas Forli pada lanjutan kompetisi Serie C Italia di Stadion Bruno Benelli, Minggu, 15 November 2026.

Pemain berusia 46 tahun tersebut tampil sebagai starter dan bermain selama 45 menit sebelum meninggalkan lapangan dengan sambutan standing ovation dari ribuan penonton.

Comeback mantan bintang Barcelona dan AC Milan itu menjadi perhatian besar karena bukan sekadar penampilan nostalgia, melainkan juga memperlihatkan sentuhan teknik dan visi bermain yang masih menjadi ciri khasnya.

Advertisement Ronaldinho terlibat dalam proses terciptanya gol pertama Ravenna melalui Giulio Donati pada menit ke-36.

Ravenna kemudian memastikan kemenangan 2-0 setelah Mattia Rabbi mencetak gol kedua pada menit ke-58.

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Ronaldinho langsung dipercaya mengisi posisi starter dalam derby menghadapi Forli.

Mantan peraih Ballon d'Or 2005 tersebut memperlihatkan sejumlah sentuhan berkualitas, termasuk dua umpan sepak pojok yang menghasilkan peluang berbahaya bagi Ravenna.

Momen penting terjadi pada menit ke-36 ketika Ronaldinho menerima bola dengan posisi membelakangi gawang di dekat kotak penalti lawan.

Di bawah tekanan pemain bertahan Forli, ia mampu melindungi bola sebelum mengirimkannya kepada Lonardi.

Lonardi kemudian meneruskan bola kepada Giulio Donati yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan membawa Ravenna unggul 1-0.