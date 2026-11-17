PONTIANAK POST - Polandia menghadapi tekanan besar saat menjamu Swedia pada pertandingan terakhir Grup B4 UEFA Nations League di Tarczyński Arena, Wroclaw, Rabu (18/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB , setelah kekalahan dari Rumania membuat posisi mereka terancam di klasemen.

Situasi kedua tim berbeda karena Swedia asuhan Graham Potter sudah memastikan posisi puncak grup dengan 13 poin, sedangkan Polandia besutan Jan Urban berada di peringkat ketiga dengan empat poin.

Kondisi tersebut membuat Biało-Czerwoni (Si Putih-Merah), julukan tim nasional Polandia, membutuhkan hasil positif untuk memperkuat peluang bertahan di Liga B, sementara Swedia berusaha menutup fase grup dengan catatan positif.

Advertisement Tekanan Besar Setelah Kekalahan dari Rumania

Kekalahan 1-2 dari Rumania pada Sabtu (14/11/2026) menjadi persoalan utama yang harus dibenahi Polandia menjelang pertandingan ini.

Pelatih Jan Urban mengakui timnya kehilangan poin akibat kesalahan sendiri ketika menghadapi Rumania.

Advertisement Baca Juga: Transfer AC Milan Januari 2027: Ruben Amorim Ingin Reuni dengan Noussair Mazraoui

Dikutip Sport.pl dalam konferensi pers prapertandingan, Urban mengatakan, "Ini pertandingan lain yang kalah karena kesalahan kami sendiri."

Dia menilai kesalahan dalam organisasi pertahanan membuat lawan lebih mudah menciptakan peluang dan mencetak gol.

Meski demikian, Urban melihat respons pemainnya cukup baik setelah tertinggal dua gol karena Polandia mampu menekan Rumania pada akhir pertandingan.

Polandia juga memiliki modal berupa rekor kandang yang cukup baik di fase grup setelah bermain imbang 0-0 melawan Bosnia dan Herzegovina serta menang telak 6-0 atas Rumania.

Namun, absennya sejumlah pemain menjadi persoalan tersendiri bagi Urban.