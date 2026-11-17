PONTIANAK POST - Rumania menghadapi ancaman degradasi ke Liga C saat bertandang ke markas Bosnia-Herzegovina di Stadion Bilino Polje, Zenica, dalam pertandingan terakhir Grup B4 UEFA Nations League, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tim asuhan Gheorghe Hagi wajib menang untuk menjaga peluang keluar dari posisi juru kunci, sekaligus berharap Polandia kehilangan poin ketika menghadapi Swedia.

Sebaliknya, Bosnia-Herzegovina sudah memastikan posisi kedua dan tiket ke babak playoff promosi Liga A setelah mengumpulkan delapan poin dari lima pertandingan.

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Rumania mendapatkan harapan baru setelah mengalahkan Polandia 2-1 pada pertandingan sebelumnya, Sabtu (14/11/2026). Kemenangan itu mengakhiri empat kekalahan beruntun Rumania di fase grup dan membuat mereka mengoleksi tiga poin.

Namun, posisi Rumania masih berada di dasar klasemen, terpaut satu poin dari Polandia yang menempati posisi ketiga.

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Rumania harus mengalahkan Bosnia-Herzegovina dan berharap Polandia gagal meraih kemenangan atas Swedia agar terhindar dari degradasi otomatis.

Masalah lain adalah performa tandang yang belum meyakinkan karena Rumania tidak pernah menang dalam delapan pertandingan tandang terakhir, dengan enam kekalahan dan dua hasil imbang.

Bosnia-Herzegovina justru mempunyai modal lebih baik setelah menang 4-2 atas Rumania dalam pertemuan pertama pada 28 September 2026.

Tuan Rumah Konsisten

Tuan rumah memiliki keunggulan dari segi konsistensi permainan dan catatan pertemuan melawan Rumania.

Federasi Sepak Bola Bosnia-Herzegovina juga mencatat kedua negara sudah bertemu sembilan kali, dengan Bosnia-Herzegovina meraih lima kemenangan dan Rumania empat kemenangan. Tidak satu pun dari sembilan pertemuan tersebut berakhir imbang.