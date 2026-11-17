PONTIANAK POST - Timnas Ukraina menghadapi Georgia pada laga terakhir Grup B2 UEFA Nations League 2026/2027 dengan misi mengamankan posisi di Liga B, Rabu, 18 November 2026 dini hari pukul 02.45 WIB, di Košická Futbalová Aréna, Košice, Slovakia.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Ukraina menghindari babak play-off degradasi, sedangkan Georgia harus menang untuk menjaga peluang bertahan di Liga B.

Ukraina Dibayangi Tren Kekalahan, Georgia Krisis Gol

Advertisement Ukraina menempati peringkat ketiga Grup B2 dengan empat poin dari lima pertandingan, sedangkan Georgia berada di posisi keempat dengan dua poin.

Irlandia Utara memimpin dengan 11 poin dan Hungaria mengoleksi 10 poin. Ukraina hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan bertahan di Liga B, sementara kekalahan akan membuat mereka menjalani play-off melawan wakil Liga C.

Sebaliknya, Jvarosnebi (The Crusaders/Pasukan Salib), julukan Georgia, wajib menang untuk menghindari play-off degradasi setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan sebelumnya.

Situasi Georgia semakin sulit karena belum mencetak gol dalam lima pertandingan fase grup, meskipun memiliki sejumlah pemain menyerang berkualitas.

Khvicha Kvaratskhelia masih absen akibat cedera jangka panjang sehingga beban serangan Georgia diperkirakan bertumpu kepada Georges Mikautadze.

Georgia juga kehilangan Giorgi Tsitaishvili akibat hukuman akumulasi kartu, sedangkan Ukraina tidak bisa mengandalkan Viktor Tsygankov dan Oleksandr Zubkov yang mengalami cedera.

Ukraina sendiri sedang berada dalam periode sulit setelah kalah tiga kali beruntun dari Irlandia Utara dan Hungaria.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Ukraina Andrea Maldera menegaskan timnya ingin memberikan hasil positif kepada pendukung setelah melewati rangkaian pertandingan mengecewakan.