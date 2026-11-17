PONTIANAK POST - Hungaria dan Irlandia Utara akan memperebutkan tiket promosi otomatis ke Liga A UEFA Nations League 2026/2027 saat bertemu pada pertandingan terakhir Grup B2 di Puskas Arena, Budapest, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentuan juara grup karena Irlandia Utara hanya unggul satu poin atas Hungaria menjelang laga terakhir, masing-masing mengoleksi 11 dan 10 poin dari lima pertandingan.

Irlandia Utara Cukup Imbang, Hungaria Wajib Menang

Advertisement Irlandia Utara datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Ukraina 1-0 pada 14 November 2026 melalui gol Terry Devlin pada menit ke-68.

Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Michael O'Neill tetap berada di puncak klasemen dengan 11 poin, sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka di Grup B2 menjadi lima pertandingan.

Menurut laporan resmi Asosiasi Sepak Bola Irlandia Utara (Irish FA), O'Neill menegaskan target timnya bukan sekadar mengamankan hasil imbang.

"Kami ingin menjuarai grup," kata O'Neill dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Budapest.

Sebaliknya, Hungaria memiliki keuntungan bermain di kandang dan membawa modal kemenangan 2-0 atas Georgia pada pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Marco Rossi tersebut mencatat tiga kemenangan beruntun di UEFA Nations League, tetapi masih tertinggal satu poin dari calon lawannya.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan media Hungaria, Rossi menyatakan timnya akan menghadapi pertandingan dengan pendekatan yang tidak jauh berbeda dari pertemuan pertama di Belfast.

"Kami harus memenangkan pertandingan dan untuk itu harus menampilkan permainan terbaik sejak menit pertama serta menjalankan rencana permainan hingga akhir," ujar Rossi sebagaimana dikutip Federasi Sepak Bola Hungaria (MLSZ).