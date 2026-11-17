PONTIANAK POST - Erling Haaland dan Norwegia menghadapi pertandingan wajib menang saat bertandang ke Parken Stadium, Kopenhagen, untuk melawan Denmark pada laga terakhir Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Selain perebutan tiket perempat final, perhatian menjelang pertandingan tertuju pada kondisi fisik dan motivasi Haaland setelah penyerang Manchester City tersebut mengungkapkan persoalan motivasi menjelang duel melawan Denmark.

Menurut laporan Ritzau, pelatih Norwegia Ståle Solbakken membantah Haaland mengalami masalah motivasi.

Advertisement "Haaland berlatih dengan baik dan suasana hatinya bagus," kata Solbakken dalam konferensi pers Senin (16/11/2026).

Denmark Hanya Butuh Hasil Imbang

Denmark berada di posisi kedua Grup A4 dengan sembilan poin, unggul tiga angka atas Norwegia yang menempati peringkat ketiga, berdasarkan klasemen UEFA menjelang pertandingan terakhir.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Hungaria vs Irlandia Utara di UEFA Nations League: Szoboszlai Siap Rebut Tiket Promosi

Situasi tersebut membuat Denmark hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat di perempat final, sedangkan Norwegia wajib menang agar dapat mengambil posisi kedua.

Portugal sudah memastikan tiket perempat final dengan 12 poin, sehingga persaingan Denmark dan Norwegia menjadi penentu satu tempat tersisa dari grup tersebut.

Denmark datang dengan modal kemenangan besar 4-1 atas Portugal di Braga pada 14 November 2026, sedangkan Norwegia mengalahkan Wales 3-1 di Oslo pada hari yang sama.

Rasmus Højlund mencetak dua gol ketika Denmark menundukkan Portugal, sementara Pierre-Emile Højbjerg dan Joachim Andersen turut menyumbangkan gol.

Di kubu Norwegia, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, dan Haaland menjadi pencetak gol saat menghadapi Wales.