PONTIANAK POST - Republik Irlandia wajib mengalahkan Kosovo untuk mengamankan posisi kedua Grup B3 UEFA Nations League sekaligus mendapatkan tiket play-off promosi ke Liga A saat kedua tim bertemu di Stadion Aviva, Dublin, Rabu (18/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentuan bagi tuan rumah setelah kalah 0-1 dari Austria pada pertandingan sebelumnya. Republik Irlandia menempati peringkat ketiga dengan lima poin, tertinggal satu angka dari Kosovo yang berada di posisi kedua, sedangkan Austria sudah memastikan posisi teratas.

Kemenangan akan mengangkat Republik Irlandia ke peringkat kedua dengan delapan poin, sementara Kosovo hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat di play-off promosi.

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Pelatih Heimir Hallgrimsson menghadapi persoalan di lini belakang setelah kapten Nathan Collins dipastikan absen akibat cedera lutut yang didapat ketika menghadapi Austria.

Federasi Sepak Bola Irlandia (FAI) mengonfirmasi Collins telah kembali ke klubnya untuk menjalani pemeriksaan dan pemulihan, sedangkan Jimmy Dunne masuk menggantikan tempatnya dalam skuad pertandingan.

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Kabar baiknya, James Abankwah sudah pulih dari masalah kram dan diperkirakan tersedia untuk pertandingan melawan Kosovo.

Di lini depan, Troy Parrott menjadi pemain yang patut diperhitungkan setelah mencetak 10 gol dalam delapan penampilan kompetitif terakhir bersama tim nasional Republik Irlandia, termasuk empat gol dalam dua pertandingan terakhir di Stadion Aviva.

Hallgrimsson menegaskan timnya harus mempertahankan mentalitas yang sama seperti ketika menghadapi Austria.

"Kami harus membawa mentalitas dan karakter yang sama ke lapangan saat melawan Kosovo, seperti ketika menghadapi Austria," kata Hallgrimsson dalam konferensi pers yang dikutip situs resmi FAI.

Dia menambahkan, kemenangan menjadi satu-satunya hasil yang dibutuhkan timnya karena hasil imbang tidak akan mengubah posisi mereka.