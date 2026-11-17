PONTIANAK POST - Portugal berpeluang mengunci posisi juara Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027 saat bertandang ke markas Wales di Cardiff City Stadium, Rabu (18/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan modal keunggulan kualitas skuad meski baru menelan kekalahan telak 1-4 dari Denmark.

Pertandingan terakhir fase grup ini menjadi kesempatan Jorge Jesus memulihkan kepercayaan diri timnya setelah hasil mengejutkan di Braga, sedangkan Wales berusaha menutup kompetisi dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Bruno Fernandes Cs sudah memastikan tiket perempat final, tetapi masih membutuhkan hasil yang tepat untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.

Advertisement Sebaliknya, Wales dipastikan finis di posisi keempat dan harus menjalani play-off degradasi untuk mempertahankan tempat di Liga A.

Portugal Bangkit Setelah Dipermalukan Denmark

Portugal datang dengan catatan empat kemenangan dari lima pertandingan Grup A4, tetapi kekalahan 1-4 dari Denmark pada 14 November menjadi peringatan bagi tim asuhan Jorge Jesus.

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Dalam pertandingan tersebut, Rasmus Hojlund mencetak dua gol, sedangkan Pierre-Emile Hojbjerg dan Joachim Andersen masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Denmark.

Bernardo Silva mencetak gol hiburan bagi Portugal pada masa tambahan waktu.

Kekalahan itu juga menjadi pertandingan internasional pertama Portugal setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari tim nasional.

Gelandang João Palhinha setelah kekalahan tersebut menegaskan keyakinannya bahwa Portugal mampu bangkit.

"Saya sama sekali tidak ragu bahwa kami akan bangkit dan memastikan posisi teratas grup di Wales," kata Palhinha kepada Sport TV, sebagaimana diberitakan Reuters.