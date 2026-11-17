PONTIANAK POST - Austria yang sudah memastikan promosi ke Liga A menghadapi Israel yang masih terancam degradasi saat kedua negara bertemu pada pertandingan terakhir Grup B3 UEFA Nations League 2026/2027 di Nagyerdei Stadion, Debrecen, Hungaria, Rabu (18/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan Austria mempertahankan rekor tidak terkalahkan, sedangkan Israel, membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Austria, yang dikenal dengan julukan Das Team, sudah mengamankan posisi teratas Grup B3 dengan 11 poin dari lima pertandingan, sementara Israel atau The Blue and Whites berada di posisi keempat dengan tiga poin.

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Berdasarkan klasemen resmi UEFA, Austria telah memastikan promosi setelah mengalahkan Republik Irlandia 1-0 pada 14 November 2026 melalui gol Sasa Kalajdzic.

Kemenangan tersebut membuat Austria unggul lima poin dari Kosovo yang berada di posisi kedua sehingga tidak mungkin lagi tergeser dari puncak klasemen.

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Sebaliknya, Israel belum pernah menang dalam lima pertandingan dengan catatan dua kekalahan dan tiga hasil imbang.

Pada pertandingan terakhir, Israel bermain imbang 0-0 melawan Kosovo di Pristina pada 14 November 2026, sedangkan Austria mengalahkan Republik Irlandia.

Israel masih berpeluang memperbaiki posisi apabila mengalahkan Austria dan Kosovo mampu mengalahkan Republik Irlandia pada pertandingan terakhir.

Kondisi tersebut membuat pertandingan di Debrecen tetap penting bagi Israel meskipun peluang menentukan nasib sendiri sudah semakin terbatas.

Pada pertemuan pertama 24 September 2026, Austria menang 3-1 atas Israel di Linz.