PONTIANAK POST - Timnas Indonesia U-17 menghadapi Afghanistan U-17 dalam pertandingan penentuan posisi puncak Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Thuwunna Stadium, Myanmar, Selasa (17/11/2026) pukul 15.30 WIB (live Indosiar dan SCTV), dengan kemenangan menjadi target utama Garuda Muda.

Kedua negara sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan, tetapi Afghanistan memiliki keunggulan selisih gol sehingga hasil imbang sudah cukup bagi mereka untuk mempertahankan posisi teratas.

Situasi tersebut membuat anak asuh David Nascimento harus tampil lebih agresif demi mengamankan kemenangan sekaligus memperbesar peluang melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.

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Afghanistan U-17 datang dengan modal dua kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Myanmar 4-1 pada 8 November 2026 dan menundukkan Kamboja 3-0 pada 11 November.

Hasil tersebut menghasilkan tujuh gol dan hanya satu kali kebobolan sehingga Afghanistan memiliki selisih gol positif enam.

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Sementara itu, Indonesia U-17 mengawali kualifikasi dengan kemenangan 3-0 atas Filipina pada 11 November sebelum menaklukkan Kamboja 2-0 pada 14 November 2026.

Garuda Muda mencetak lima gol tanpa sekalipun kebobolan sehingga memiliki selisih gol positif lima.

Perbedaan satu gol tersebut menempatkan Indonesia di bawah Afghanistan dalam persaingan klasemen sementara Grup A.

Karena itu, kemenangan menjadi jalan bagi Indonesia untuk mengambil alih posisi puncak, sedangkan hasil imbang akan menguntungkan Afghanistan.

David Nascimento Waspadai Keunggulan Fisik Afghanistan

Pelatih Indonesia U-17, David Nascimento, menyadari Afghanistan memiliki keuntungan dari sisi kebugaran karena mendapatkan waktu istirahat lebih panjang.