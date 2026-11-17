PONTIANAK POST - Timnas Brasil memburu kemenangan saat menghadapi Singapura dalam pertandingan persahabatan internasional di National Stadium, Singapura, Selasa 17 November 2026, pukul 17.00 WIB, setelah menelan kekalahan 2-3 dari Jepang pada pertandingan sebelumnya.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Carlo Ancelotti untuk menguji komposisi pemain sekaligus memperbaiki performa pertahanan Brasil menjelang agenda internasional berikutnya.

Namun, Brasil tidak bisa diperkuat Raphinha yang terkena sanksi setelah menerima kartu merah saat melawan Jepang.

Advertisement Kekalahan Brasil dari Jepang juga diwarnai kartu merah untuk Ancelotti setelah terjadi protes di pinggir lapangan menyusul gol kemenangan Jepang pada masa tambahan waktu.

Ancelotti Siapkan Vinicius Junior, Estevao, dan Endrick

Advertisement Menghadapi The Lions, Ancelotti memiliki sejumlah pilihan untuk membangun kembali kekuatan lini serang Brasil.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang diberitakan situs resmi Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Ancelotti mengonfirmasi rencana menurunkan Vinicius Junior, Estevao, dan Endrick sebagai trio penyerang.

Pelatih asal Italia tersebut juga ingin mencoba Rayan di lini tengah sebagai bagian dari proses evaluasi pemain.

Ancelotti menegaskan ambisinya membawa Brasil kembali menjadi tim yang kompetitif di level dunia.

"Saya senang berada di sini dan ingin melakukan lebih banyak agar tim nasional menjadi yang paling kompetitif di dunia," kata Ancelotti dilancir CBF (16/11).

Absennya Raphinha membuat Vinicius Junior berpeluang memegang peran lebih besar dalam membangun serangan.